【武博】何慈恩習武不希望男生留力：鍾意佢哋用全力去同我練習

何慈恩（Charlene）今日（3日）以武博大使身份出席武博活動，並在武博現場遊玩「熄燈大師」及「一擊即碎」攤位遊戲，Charlene憶起自己14年前跟隨爸爸學武：「細個嘅時候興趣唔大，但爸爸有教好多唔同國籍嘅學生功夫，我見到又有龍型、蛇型、虎爪咁，功夫好得意就產生咗興趣，就同爸爸講我都想學。」

何慈恩及羅浩銘以武博大使身份出席武博，可能因為有武功底子，在遊戲中都取得高分。（陳志嵐攝）

Charlene又謂學武的過程甚辛苦：「好多受傷，又要練氣練力，雖然好辛苦，但你鍾意嗰樣嘢就就會捱落去。」她提起學習過程中最深刻的是失手令爸爸受傷：「有一次同冇戴拳套同爸爸練習，佢就叫我好用力打佢去練一啲位置，我就瞄錯咗角度，打中咗爸爸塊面，仲𠝹開咗流血，嗰次嚇到我。爸爸受咗傷，我就心疼到喊咗出嚟！」

Charlene從小跟爸爸習武，所以偶像就是爸爸，對他既欣賞又佩服。（陳志嵐攝）

Charlene和男生對打，別人都不會因為她是女兒身而留力或有所讓步：「我都大大力咁打落佢哋到，所以佢哋都唔會讓我，但我反而鍾意佢哋用全力去同我練習，因為咁先會有進步，喺擂台先會發揮得更好！」說到接下來的計劃，Charlene說：「格鬥節目仲傾近，我自己會拍下片同大家分享洪拳，教下大家練習嘅方法。」