【多圖】張嘉倪被質疑膚色時黑時白　關掉濾鏡拍片證明白滑無做假

內地女星張嘉倪在《延禧攻略》中，有乾隆最美妃子美譽，顏值不輸於秦嵐、佘詩曼，更力壓女主角吳謹言，尤其是她的白滑肌膚，更令不少女生又羨又妒，但近日她在拍攝綜藝節目時，卻被質疑皮膚時白時黑，懷疑因為節目組開了濾鏡才能變得白嫩，張嘉倪不甘被網民懷疑，近日在自拍護膚視頻中，特別關掉了濾鏡，究竟出來結果如何？以下帶大家看清真相。

張嘉倪五官身材近乎完美，竟被質疑膚色不夠白滑。（微博圖片）

張嘉倪日常美態：

+ 11 + 10 + 9

【圖輯】內地女星結婚證真樣無P圖 呢一刻係最幸福甜蜜

張嘉倪外貌年輕，身材窈窕，但事實上她已經31歲，而且是兩子之母，而她在熱爆的內地劇《延禧攻略》中，飾演乾隆最美妃子順嬪，令她的事業再闖高峰，不時在綜藝節目亮相，包括《王牌對王牌》、《妻子的浪漫旅行》，雖然她的身材樣貌已經無可挑剔，但仍有網民質疑她的膚色，指對比她以前作品《一簾幽夢》的小麥膚色，可謂判若兩人。

張嘉倪剪短了頭髮，仍舊靚到Dump一聲。（微博圖片）

張嘉倪動人時光：

+ 9 + 8 + 7

【多圖】內地女星髮型災難 短髮只得一位90後美女Carry到

基於傳統上「一白遮三醜」，張嘉倪被讚大美人，即被人質疑拍攝節目時用了濾鏡，又評擊她在網上推介美白產品，要先關掉美白功能，叫她以真面目示人。張嘉倪不甘被網民質疑，近日在網上分享美白護膚心得時，即標示自己關掉了濾鏡，即席示範用美白護膚品，膚色白滑得如同少女，她更專登靠近鏡頭，讓網民看清她的肌膚，更說自己拍攝《妻子的浪漫旅行》，又要上山下海，也是全靠自己勤於美白，並非網民所指用了濾鏡，張嘉倪雖然拍片粉碎謠言，只是她美得惹人妒忌，批評完外表，下次又會攻擊她的性格，看來美麗也是一種原罪。

【多圖】內地限古令女星集體時裝車禍 只有一位美少女避過一劫

張嘉倪關掉濾鏡拍片，證明自己白滑皮膚貨真價實。（小紅書圖片）

張嘉倪分享美白心得：