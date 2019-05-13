【晚吹】養鬼仔增加偏財運　入到賭場先知中伏？

養鬼仔一直是不少恐怖電影或劇集的題材，ViuTV的劇集《詭探》其中一個單元，就是講述劉錫賢飾演的降頭師，養了幾隻鬼仔幫他作惡，究竟坊間這些靈異傳聞，背後有何故事呢？ViuTV的靈異節目《晚吹─總有一瓣喺左近》，鬼王潘紹聰邀請到一位師傅Frankie，跟觀眾解釋他養鬼仔的初心，並非如外間所以為的恐怖。

潘紹聰節目《總有一瓣喺左近》，其中一集內容講述養鬼仔。（《晚吹》影片截圖）

Frankie自稱養了4、5百隻鬼仔，還說是鬼仔要求要多些兄弟。（《晚吹》影片截圖）

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《晚吹》近日有一集以「養鬼仔」為題材，節目一開始已說坊間總有人想以「養鬼仔」增加自己財運，更邀請到一位有養鬼仔的師傅Frankie講述所見所聞，原來Frankie已養了4、5百隻鬼仔，他表示：「最初只是養一位，但之後佢會講想要一些兄弟，跟住愈養愈多，我哋嗰種叫「天童」，即係經過佛法開光，屬於積功德的一種。」Frankie解釋早期的養鬼仔，其實是有些孕婦墮胎，令「小朋友」失去倚靠，而廟宇的高僧製作了一些玩偶讓鬼仔進來，之後幫人達成心願。但有邪門的做法叫「Lukok」，泰文意思係屍體，以前甚至剖開大肚婆取出人胎，風乾加誦經後，用自己的血飼養鬼仔。

以下是《詭探》養鬼仔情節：

+ 5 + 4 + 3

講到用鬼仔增加偏財運，Frankie表示只要聞到糖味就會輸錢。（《晚吹》影片截圖）

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主持人還有詹朗林及岑樂怡。（《晚吹》影片截圖）

潘紹聰之後問了師傅很多人關心的問題，就是用養鬼仔增加偏財，Frankie卻給了一個出人意表的答案，「去到澳門賭場，如果我聞到糖果味，嗰日賭錢就會輸，如果聞唔到反而會贏，試過好多次都係咁，因為鬼仔好奇，入到賭場會周圍玩，未必跟係身邊。」Frankie還憶述當年跟潘紹聰拍攝節目，由泰國師傅搵來一個古曼童，再請鬼上身詢問六合彩號碼，最後得出5個數字，而Frankie一次買了十期，最後真的中了，只是偏偏過了一期，令他不禁嘆句「唔係你財，唔入你袋」。不過養鬼仔之說始終是信則有，不信則無，不如多點行善積德，更能提升自己運勢。