【女兒們的男朋友】難接受租屋結婚論　前國足隊長范志毅：冇保障

向來「買樓結婚or租屋結婚」這個話題是非常現實且殘酷的，往往都會引來不同意見。就好似最近在內地綜藝節目《女兒們的男朋友》最新一集中講到這個話題，其中嘉賓爸爸前中國國家足球隊隊長范志毅，就承認絕不接受女兒范斯晶嫁給一個無樓的男朋友，此番言論引起網上極大討論。

范志毅不同意女兒同男友租屋結婚。（Youtube截圖）

在最新一期節目中，范志毅的22歲女兒范斯晶跟男友林宇航去到男方的姨媽家作客。在吃飯的過程中，他的姨丈就婉轉地問到他們結婚的問題，認為他們到適婚年齡，不要考慮有無樓這回事，亦可以租屋結婚：「不要去說什麼東西掙到錢，掙到錢什麼時候，四十歲﹑五十歲也不要結婚了，是不是？」

沒想到「租屋結婚」這個催婚建議竟然令范志毅非常不滿，他堅拒不同意「租屋結婚」這個想法，認為是對女兒非常沒有保障：「我不接受的，我不會同意。小孩子我永遠是隨她性，但是在原則性的問題上我是不會讓步的。你不管怎麼樣，男人就要盡這份責任，最起碼這是小兩口的一個保障。沒有一個保障的東西，你跟我范志毅談。」就連先幫他們給首期之後慢慢還的提議，范志毅都堅決不同意。

范志毅絕不允許林宇航租屋結婚。（Youtube截圖）

對於范志毅的想法，其他嘉賓似乎不太認同，覺得在現今這個世代如果不靠父母或者家庭的幫助，就靠自己買樓是好辛苦的。對此范志毅就覺得這個是身為一位男人應有的經歷必需去面對：「沒辦法你辛苦你自己去努力，在這個時候其實是一種經歷，你們兩個人的一種經歷。」而秦沛同黃日華就用香港為例，表示現時香港樓價太貴，一般年輕人根本買不起樓，甚至於現在有好多年輕人都放棄買樓的念頭添，話中似乎覺得「租屋結婚」也不是大問題，不過仍然難改變范志毅的想法。

秦沛認為租屋結婚不是甚麼大問題，因為他明白現時樓價實在太貴，許多年輕人根本買不起。（女兒們的男朋友微博圖片）

不少網友聽到范志毅的一番言論都各持己見，有一些人認為他的想法是絕對正確的，站在一位父親的角度上試問誰不想女兒過得好。舉出例證指出同一個連樓都買不起的人一起，好難確認這個人是能走一輩子的，萬一中途這個人出軌，那女生的付出就變得相當廉價完全沒有保障，。另外，租屋結婚除了雙方受苦之外，假如有小孩他／她亦同樣受苦，亦會經常遇到顛沛流離的情況，皆因房東要你搬走時你就要搬走，寄人籬下的感覺十分不好沒有安全感等等。另一邊網友則認為在一段婚姻裡面男女是平等的，買樓並不是男人應有的義務，而是夫妻二人一起去承擔。同時會覺得假如堅持要樓先結婚的，萬一因為這件事而錯過一位好男人，那豈不是非常可惜？

不少網友都支持范志毅的想法。（Youtube截圖）

眼見女朋友爸爸的言論引起熱議，林宇航事後就在微博表明自己想法：「其實我想表達的意思是想靠自己的努力去給小范一個家的温暖，只是在上海目前實力不允許，租房只是一個過程。每個男人都想給自己的女人買一個大大的房子，未來一定會實現的。」身為男人其實不怕暫時的窮，就怕理直氣壯地窮，相信林宇航一表人才絕對會努力向上，買樓亦是遲早的事。

林宇航承認目前的經濟能力難在上海買樓。（Youtube截圖）