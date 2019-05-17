【婚姻合伙人】本土地產女神逐個數　最勁一次開單賺過百萬！

TVB新劇《婚姻合伙人》最近熱播中，劇情講述楊明和高海寧由合作經營劏房到開設地產代理公司，再由最佳拍檔結成夫婦，成為在公在私的合伙人。由於以香港地產業為故事背景，加上演員用輕鬆幽默手法演繹，掀起不少熱話。現實中，本土地產界亦不乏女神，當中更有人曾一單生意賺過百萬佣金，非常厲害！

1. 組合農夫陸永的老婆Reina

Reina（陳莉娜）曾從事地產經紀，在2011年，年僅22歲的她與陸永奉女成婚，二人至今結婚八年，育有兩個囡囡Hannah同Simsim，二人至今感情依然相當好！婚後的Reina雖曾被影到在家附近的地產鋪上班以及轉行經營過美容院生意，但由陸永肩負起一家之主的責任，負責努力賺錢，而一對愛女與家庭就交由太太全職照顧。

+ 5 + 4 + 3

2. 「高潮女」Seasun

於TVB真人騷《有樓萬事足》一句「有樓有高潮」轟動全城、被譽為港女典範的「高潮女」鄧湤鉮（Seasun）17歲時經朋友的介紹之下，以半工讀的方式做珠寶公關，會為珠寶公司做模特兒，拍攝珠寶產品照！但在最近的訪問中，Seasun就透露轉行為緋聞男友趙世曾旗下的地產物業管理公司打工，她更透露今個月會到杭州睇杭州湖邊的樓盤！

3. 「翻版新垣結衣」Chilli

曾修讀新聞及傳播系的Chilli雖是演員及Model，但畢業後的她沒有投身新聞界，反而經朋友介紹下成為了地產代理。她更望盡快賺到第一桶金，希望父母可以盡早退休及完成創業心願！目前，她更憑甜美的樣子成為不少廣告商的寵兒，以及知名的youtuber！

+ 4 + 3 + 2

4. Belle Ma 馬紀筠

曾因一段「性愛片段」紅極一時的前地產代理Belle Ma，被封為「地產女神」。雖然她被指開「床單」，為做成生意和顧客上床。不過，據Belle Ma的解釋，片中對象只是她男朋友，而非客人，影片只為私人收藏！事後，她表示想入娛樂圈，當然最後應該是失敗了！

+ 3 + 2

5. 黃蔚婷（Angela）

現年40歲的黃蔚婷（Angela）5年前在父母反對下，加入地產代理行列！她兩年內賣出逾2,500個車位，更曾一張單賺過7位數佣金。這位年薪達300萬元的「車位女王」講到致勝關鍵，原來是勸賣家「留一手」，更指「要留錢畀人賺」，讓下一手（投資者）都有機會賺錢，大家取得平衡，先可以繼續有可觀的利潤。

6. 程可為移民後轉行做地產

1983年，程可為為了弟妹前途和學業，毅然放棄演員事業，息影移居加拿大，更轉行做地產經紀，她更稱當時有不少人慕名而來，特意找她買屋。