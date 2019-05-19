【非正式會談】經濟學家指靚仔收入高：醜男比一般男人收入低9%

內地綜藝節目《非正式會談》是一全球文化相對論節目，以詼諧的方式談論生活中的各種熱門話題，來自不同國家的青年才俊們共聚一堂，幽默的言論令人忍俊不禁。

日前，《非正式會談》第五季首播，第一集討論的內容是「顏值」。在大家的生活中，有人把顏值和經濟劃上了等號，甚至有人認為顏值與收入成正比：「高顏值就是生產力」。好似近年來網絡上的各類網紅氾濫，女生中大部份都是大眼、高鼻、小臉，符合大眾審美，還會密密出席美妝、時裝活動以及頒獎禮的紅地氈等，增加曝光率，擁有大批追隨者，月收入輕鬆過萬，因而也有不少人為做網紅而整容，力求變為大家眼中所謂的「美女」。

《非正式會談》第五季中，來自各國的嘉賓。（微博@非正式會談）

同時，在時下社會中，顏值已不再只是女人的事，於男人而言也很重要。節目中有一個關於顏值經濟的相關數據，在美國經濟學家Hemermesh教授抽查了300多個行業後發現：美男比一般男人收入多5%，醜男比一般男人收入低9%。將相差的這14%放大到一生，則可能讓他們之間的收入差達到23萬美金（約182萬港元）。不難發現，現在越來越多的男性也開始懂得如何打扮自己。

美國經濟學家Hemermesh教授抽查了300多個行業後發現收入同顏值高低有關。（《非正式會談》截圖）

泰印混血兒天樂指每個人都有「Halo Effect（光環效應）」，簡單理解就是「主觀印象」，它是一種影響人際知覺的因素。在一項調查中顯示，來自同樣大學的學生參與面試，獲得的成績全部一樣，然後同老闆面試，最後被選擇的人，都是最好看的。天樂解釋到：「不是因為你喜歡長得好看的人，而是你的心雖然很公平，但是大腦已經幫你選擇了，自己的心不知道自己有這樣的感覺。」所以他建議如果面試的話要打扮得好看，因為好看的人會得到更好的機會，更好的工作，更多的錢。

泰印混血兒天樂為大家解釋「Halo Effect（光環效應）」。（《非正式會談》截圖）

另一位嘉賓陳銘講述了一個「美貌變現」的故事。法國畫家Jean-Léon Gérôme創作的名畫《法庭上的芙里尼》（Phryné devant l'aréopage）是一個真實的歷史事件，一位叫作芙里尼的女人美貌出眾，當時被舊情人控告「瀆神罪」，在上庭前受到眾人指責，紛紛要求判死刑，結果一出庭，辯護律師脫掉了芙里尼所有的衣服，她赤裸地站在庭上，法官與陪審團以及在場所有人都瞠目結舌，而律師只陳述了一句說話：「你們看，這樣身體，這樣的一個美麗的女人會褻瀆神靈嗎？」結果當庭無罪釋放。

法國畫家Jean-Léon Gérôme創作的名畫《法庭上的芙里尼》（Phryné devant l'aréopage）。（《法庭上的芙里尼》Wikipedia）

此外，節目中還提出另一個觀點「美貌稅」，按顏值高低排名進行納稅，越好看的人，納稅越多，這種稅收應否執行？大部分的嘉賓都持反對意見，首先，顏值的高低見仁見智，對於「美」並無標準的定義；其次，「美」應該是多元化的，好似前排登上美版《Vogue》的新晉模特兒高其蓁，因不符合大眾審美，而引起巨大爭議，但其實這展現的就是自然美，內心世界豐富、活得開心、充實的美；最後，在經濟好的情況下，可能會找到工作，如果經濟不太好的情況下，可能為了避稅而想變醜，可能會自殘或者毀容等，要考慮更多東西，帶來更多麻煩。

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陳銘在最後總結到，各國其實已經變相地徵收了「美貌稅」，因為根據前面的統計，顏值高的人收入多過顏值低的人，在多獲得收入的時候，稅也已經支出，只是自己不知道，「你長得帥，且因此獲利，那獲利的那部分多的時候，已經交了，還有人長得帥，卻沒有因此獲利，那他沒有享受到。」

收入越高，稅也越多，所以顏值高的人已經變相地支出了「美貌稅」？（《非正式會談》截圖）

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