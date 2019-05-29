【知否知否應是綠肥紅瘦】TVB定檔624播出　73集估計播到年底

無綫晚間7點黃金時段一向都以播內地劇為主，特別是以古裝劇居多就好似《錦繡未央》﹑《三生三世十里桃花》…而目前播出大半年的《獨孤天下》亦將迎來大結局。接檔的就是由趙麗穎﹑馮紹峰夫妻檔主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，將於6月24日首播，劇集總共有73集分成半個鐘一集，最起碼都要播大半年至少到年底，相信又會引起一班師奶追劇喇！

趙麗穎﹑馮紹峰夫妻檔出演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（《知否知否應是綠肥紅瘦》微博圖片）

《知否知否應是綠肥紅瘦》實際其實都是講一位大女主故事，講述盛明蘭（趙麗穎飾）不受家族重視，除了遭繼母不公平對待之外，就連自己父親都不愛她。一心只為生母報仇的她，就只有忍氣吞聲在家族生存，最終在萬般打壓之下遇上改變她一生的男人顧廷燁（馮紹峰飾）。

事實上，在家族中最不起眼的她其實就是最聰明的一個，自遇上文武雙全的顧廷燁之後，她開始展現自己的聰慧。結果在她毫不知情的情況之下，顧廷燁其實一早對她傾心，就施出小計迎娶她順利成為顧家人。婚後她除了扶助顧廷燁持家有道之外，亦幫助他鏟除奸佞功不可沒被封為誥命夫人。而她亦膽大包天有男子的勇往直前之心，當顧廷燁被陷害之時她就識破他人奸計，救回顧廷燁一同協助新君鞏固政權明朝政權。

趙麗穎因為該劇而入圍《最佳女主角》。（《知否知否應是綠肥紅瘦》微博圖片）

而《知否知否應是綠肥紅瘦》在內地收視都相當好，豆瓣評分都有7.6分相當高。而該劇同時亦入圍今年中國電視界的肯定《第25屆上海電視節白玉蘭獎》七個大獎，包括《最佳電視劇》﹑《最佳導演》﹑《最佳女主角》﹑《最佳女配角》﹑《最佳男配角》﹑《最佳美術》﹑《最佳改編編劇》，可見劇集多麼受歡迎，相信在香港播出會引來一定的追劇潮。

朱一龍因為該劇紅遍大江南北，還入圍《最佳男配角》。（《知否知否應是綠肥紅瘦》微博圖片）

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