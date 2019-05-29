張文慈被狂迷滋擾4年終報警　曾視對方為妹妹

47歲藝人張文慈（Pinky）被一位女狂迷滋擾約3、4年，對方不僅曾提出無理要求，經常在網上咒罵和抹黑Pinky及其家人，更叫監製棄用她，又以流產威脅她見面，Pinky終忍無可忍，決定到警署備案。

張文慈（Pinky）慘被一位女狂迷苦纏約3、4年，對方行徑愈來愈過分。（張文慈IG：＠pinkycheung930 ）

Pinky經常到內地商演，更會與粉絲互動接觸，其中一名女粉絲3、4年來，例必出席有Pinky出席的活動，Pinky初頭視對方為妹妹，但不料對方最後演變成狂迷，嚴重影響Pinky的生活，她今日（29日）於IG發表長文交代事件：「一直以來我和粉絲的關係都很好，但近年我長時間受到了一位粉絲的惡意騷擾、誹謗和恐嚇。開始時她和我關係是很好的，我也很愛護她，就像對妹妹一樣，以至於後來她逐漸對我作出很多無理的要求。最初我也是包容和忍耐。」

對於狂迷的瘋狂行為，張文慈忍無可忍，終到警署備案，並在IG交代事件。（張文慈IG：＠pinkycheung930 ）

這名狂迷的要求愈來愈過分，超越了Pinky的底線，當她婉拒後，對方就會發脾氣，並在社交平台開設多個帳號，再找「打手」發文抹黑及咒罵Pinky及滋擾其家人。近日狂迷特意來港見偶像但不獲待見，她即以不同姓名在Pinky工作用的傳呼台留言，更自稱懷孕，結果因舟車勞頓而導致有小產迹象，直指Pinky「殺了她BB」！更一度以男人姓名留言，指正身在Pinky寓所樓下，要求她立刻落樓見面。「這嚴重影響到了我的私人生活和工作，最重要是影響到我最愛的家人。原來我一次次的忍讓只會更加令她變本加厲，她甚至用過去送給我的禮物誣蔑我，被講到是貪她的禮物，周圍抹黑我，誇大不實的指控。在無奈之下我選擇用法律來保護自己，最終我去了差館報案。」

Pinky曾視對方為妹妹，卻遭如此對待，令她非常傷心。（張文慈IG：＠pinkycheung930 ）

Pinky認為雖然每個人都有言論自由的權利，但不能抹黑別人，「網絡欺凌像是一把殺人於無形的致命暗器」，她選擇了報警，是為了要保護我家人，和保護自己，「我願意站出來，告訴大家,我沒有做過，去到法庭我也不會怕！我是一直用真心對待每一位愛我的粉絲，其他一直伴了我十多年的粉絲，也非常清楚我的為人！希望這件事，可以早日平息！還我公義！」雖然Pinky遇上狂迷後，有人勸她應與粉絲保持距離，但她認為這只是個別例子，其他粉絲都很好。