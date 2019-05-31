內地攝影師待安娜因童顏爆紅　呼籲女生勿抗拒私影：青春只得一回

最近一名內地攝影師突然紅爆網絡，她便是來自武漢的「待安娜」。雖然待安娜鏡頭下的模特兒都非常靈動，其相片的日系風格亦十分吸引，但網友的注意力都放在她本人身上，因為她擁有與真實年齡不相乎的童顏，以及非常出眾的身材。

今年29歲的待安娜，其實身高只有159cm，可是她的比例非常均稱，難怪她不時親身上陣擔任自己作品的模特兒。除了懂得影靚相，她亦好識得如何增加Fans，之前更試過拍片解答問題，與網友互動互動。

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不少人對待安娜如何保持身材甚有興趣，問有何妙法，她坦言不知道如何後天豐胸：「我從小都豐滿，小學時已經有B罩杯，當時是把牛奶當水喝，我從前都不喝水，天天都喝好幾瓶牛奶。」

至於如何踏上攝影師之路？待安娜坦言與一單慘痛經歷有關：「我上學時有點胖，後來拼命減肥，減得很瘦，有攝影師看我身材不錯，覺得我合他的標準，問我可否做他的模特，不過我看了他的照片以後，我就覺得他不是拍得很好，還不如自己來拍。」之後她便開始學習使用單反相機並拍攝其他靚女。

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談到自己愈來愈受歡迎，待安娜即感謝一位頗有名氣的攝影師，指對方找她影性感相後令她開始多人認識：「不過當時我拍了不敢發，拍的時候是2016年，發的就在2017年，因為怕別人會罵我。」之後她發現網友愈來愈接受類似相片，才敢公開該輯性感相，又呼籲各位女性應該趁青春留倩影，不要聽到「私影」就怕怕：「想拍就拍吧，反正青春只得一回，但都要注意壞人，要把自己保護好。」