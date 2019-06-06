【聽雪樓】48歲宣萱演古裝奸角　美艷不減引熱討

宣萱劇中飾演拜月教教主華蓮。（Josie_L阿心微博圖片）

改編同名小說嘅劇集《聽雪樓》近日於內地熱播，48歲嘅宣萱雖然只需客串性質，但由於宣萱對上一次拍古裝已經係7年前嘅《萬凰之王》，加上佢從演26年首次做奸角，令唔少觀眾大讚宣萱活演華蓮一角，一個奸角能夠令觀眾如此喜愛，足見宣萱嘅魅力所在。近日亦喺討論區引起極大迴響。到底宣萱魅力何在?!單係睇佢留喺大台19年咁長情就已經知娶得過啦。

宣萱點睇都唔似48歲。(jessicahsuan_official ig圖片)

92年因拍攝廣告而被無綫睇中嘅宣萱，加入大台短短兩年就已被重用，有份參與嘅劇集《壹號皇庭IV》、《天地男兒》、《美味天王》將佢推向一線花旦之位，而《刑事偵緝檔案IV》中嘅「武俏君」一角，亦令佢初嘗視后滋味。儘管90年代唔少花旦小生都北上賺人仔，但宣萱就足足留守喺大台近19年，期間只係去過新加坡拍攝英文劇《奉子成婚》同華語劇《萬福樓》，對於曾喺英國留學嘅佢，全英文對白上陣絕對無難度。

喺劇集《美味天王》中飾演梁爽爽，比起長髮玉女，一頭短髮更顯爽朗。（影片截圖）

感情方面，宣萱93年首次拍劇《龍兄鼠弟》就戀上拍檔張衞健，雖然當時佢話過甘願做背後的女人，可惜戀情只維持兩年就告終。96年，宣萱戀上中信泰富主席榮智健嘅堂姪榮文瀚，拍拖6年間，多次傳出婚訊，唯最後二人因聚少離多而分手收場。結束戀情後，宣萱因多次與羅嘉良合作，而與對方傳出緋聞，最後更要羅定良太太出砷澄清才令事件告一段落。其後，宣萱分別戀上富貴牙醫、外籍獸醫以及意大利型男，對於每一段戀情，宣萱都百分百投入，多次表示願為愛情犧牲事業，無奈至今依然單身，不過佢就話一啲都唔擔心，並謂「寧願一個人」

宣萱同羅嘉良96年拍攝《天地男兒》時傳假戲真做，不過二人就堅稱只係兄妹情。（影片截圖）

宣萱向來致力支持動保活動，在不同的動保活動中也不難找到她的身影，她同時亦以身作則以領養代替購買，高峰時期她曾同時飼養了6隻狗狗。（jessicahsuan_official ig圖片)