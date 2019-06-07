【晚吹】少數族裔在港受盡歧視：為份工唔敢認自己係菲律賓人

今集嘉賓唔戴頭盔。（影片截圖）

最新一集ViuTV節目《晚吹- 又要威又要戴頭盔》請嚟4位少數族裔（印度、英菲、巴基斯坦、孟加拉）人士做嘉賓，雖然4人擁有不同的國籍，但佢哋都係喺香港出生、成長。之不過，由於膚色、種族等原因，4位多年受過不少歧視同欺凌。擁有英國、菲律賓血統嘅嘉賓表示，自己任職教師時，刻意隱瞞自己嘅菲律賓國籍，亦有試過明明工種唔需要中文，但僱主就以「唔識中文」為理由強行減薪。

陳振華既係演員又係髮型師，他在劇集《公公出宮》中飾演繹鬼馬跳脫的「別都醫生」。（影片截圖）

不過，講到最慘嘅一定係印度裔香港演員陳振華（Ricky)，他表示細細個最易同人打架嘅原因係被叫做「差仔」，返學永遠都唔會有正常座位，唔係被安排喺角落就係老師旁邊，不過陳振華話至今最難忘嘅，都係見到哥哥自殘。「因為雙手嘅摺紋，啲人會覺得骯髒，哥哥細個成日都比人話，有日佢返屋企喺洗手間不停用鋼絲擦擦手指，再加埋砂粉，流晒血，媽媽幫佢洗傷口問佢點解要咁做，佢話因為比人話骯髒，我好記得佢所有手指、腳趾關節都流晒血……」陳振華記得當年媽媽曾向學校投訴，但校方只係以「我哋會好好處理」了事，最後屋企人唯有安排哥哥轉讀寄宿學校，才得以令佢「似返個人」。

