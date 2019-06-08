《阿斯達年代記》爆連續24小時開工有員工受傷　劇組道歉承諾改善

由宋仲基、張東健、金智媛和金玉彬等演員主演的tvN週末劇《阿斯達年代記》卡司厲害外，又號稱耗資540億韓元（約4億港元）製作，可說是2019年最備受期待的韓劇之一。上星期播出首兩集後，反應和收視亦相當不俗。可是劇集播出後，立即惹來抄襲神級美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的質疑，最近又再爆出劇組工傷，爭議多多。

《阿斯達年代記》獲得巨大關注外，爭議亦非常多。繼被指故事設定等抄足美劇《權力遊戲》外，劇組再爆出不人道對待包括工作時數過長、海外拍攝支援不足和海外拍攝出現工傷。工作人員早在4月已向首爾地方勞動廳遞交了舉報書，指劇組為趕進度不得要連續長時間工作，當中以美術化妝組的影響最大。今天（8日）劇組就回應事件表示，劇組把工作人員分成兩組，而且每天的工作時數也安排在12小時左右，並詳細列出數字。聲明也講到雖然美術化妝組屬外判人員，但承諾今後也會努力改善其工作環境。

《阿斯達年代記》被爆工作時數過長，引來不少網民的關注。（Facebook/@tvNDrama）

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《阿斯達年代記》特別到汶萊取景，同樣也被投訴支援不足，更有工作人員在外地工傷。有指劇組在汶萊拍攝的7天中，一共進行了共113小時的拍攝，加上當地拍攝設備不足，工作人員24小時都超負荷勞動。而劇組也承認海外拍攝的不足，可是已事前與相關人員協商好，但仍要再次向工作人員傳達歉意。有關其中一名人員回韓國後發現手指骨裂，劇集表示已向受傷工作人員作出賠償，但沒有任何證據顯示受傷原因與過度拍攝有關。

《阿斯達年代記》今晚將播出第3集，預告瓦韓族會有危機。（Facebook/@tvNDrama）