【上海電視節】性感女神柳岩轉身跌倒　網質疑故意搏見報

紅地氈一向都是女明星爭奇鬥艷的地方，想突圍而出就一定要打扮得與眾不同，不過都有例外的就是不小心「走光」﹑「跌倒」…自自然然成為全場焦點。而近日在內地上海舉行的《第25屆上海電視節》正式開幕，雲集了不少電視圈紅星出席，而其中38歲的女星柳岩行紅地氈的時候，一個華麗轉身不小心跌倒成為焦點，搶盡了其他女星的風彩上了熱搜廣受討論。

柳岩穿得非常性感出席《第25屆上海電視節》。（視覺中國）

眾所周知，柳岩因為身材同外表出眾的關係，而令她紅遍大江南北。今次身為電視人的她亦非常重視是次盛典，就選擇穿上一身碎花裙上陣，並大露背非常性感。就在行紅地氈入場的時候，她一開始非常自信十足大方任擺 Pose，沒想到在大騷玉背轉身動作，她一不小心就向前仆倒十分尷尬，工作人員即刻上前扶助她，而她事後亦立即扮無事繼續行紅地氈，非常專業。

一個轉身不慎就跌倒。（視覺中國）

遂格睇柳岩跌倒過程：

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事後柳岩就在微博同大家報平安：「謝謝大家的關心，是這個樣子的只是菠蘿蓋稍微卡了點皮兒，沒事兒。」不少網友都非常關心她，更叮嚀她要注意安全，留言道：「真的好心疼一定要注意」﹑「感觉真的很疼」…但亦有網友覺得她是故意跌倒的，想借跌倒引起熱搜，網友紛紛留言：「确定這是意外嗎」﹑「摔出來的熱搜」﹑「摔出了新高度」…還質疑她跌得比何猷君的模特兒未婚妻奚夢瑤來得真。