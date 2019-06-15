【晚吹】美容院內幕大揭秘　顧問月入10萬皆因Sell客用盡賤招

近年不時有投訴指美容院以各種手法逼消費者買療程，ViuTV最新一集《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》便請嚟喺美容院做Marketing、投訴部門、治療師、行政人員同治療師做嘉賓。

今集幾位嘉賓大爆美容院Sell客手法。(影片截圖)

對於美容院Sell客手法，5位嘉賓都有不同嘅睇法，其中一位就話自己都試過親身經歷：「我試過做眼部嘅電槍光學療程，佢哋做之前會影相用作Before and after，做完之後我一直問佢哋拎相睇，但佢哋竟然拎其他客相比我，我自己都係做呢行，當然睇得出有咩問題，佢哋所謂嘅Before and after原來係用Photoshop，點解當時死都唔肯比相我，咪就係因為未執相囉。」嘉賓亦爆料，有美客顧問為Sell客，竟然夠膽同素未謀面嘅客人話：「你做咗咁多次療程都冇改善，要唔要加錢轉其他Plan?」至於點解美客顧問會咁冇品？咪就係因為錢囉，幾位嘉賓都話顧問底薪雖然約得一萬左右，但月入隨時逾十萬，而美容師月入就至少有兩至三萬（未計佣金）。

用Photoshop去製造Before & after效果，美容院真係當啲客係傻的嗎？(影片截圖)

講完Sell客手法，又不如講下投訴事例！任職投訴部門嘅嘉賓表示其美容院設有男士腋毛以及上唇脫毛項目，但曾有客人投訴被脫錯毛：「個客話個美容師一直都唔係幫佢處理腋毛同鬍鬚，而係做緊其他部位，佢冇講明，但因為我公司只得呢兩個部份嘅脫毛服務。」聽到呢到，主持余迪偉都忍唔住問：「咁即係咩意思？個客投訴治療師做佢其他部位，即係私處?」該名嘉賓表示由於被投訴嘅治療師已離職，並且封鎖來電，所以最終無法證實。

余迪偉對於下體有死皮充滿了疑問。(影片截圖)

咁樣係咪算性騷擾呢？原來咁樣都未算最過分，因為另一位嘉賓嘅過案仲刺激：「聽過有位師姐公司有去角質層療程，有個鏟嘅道具，每個月都會有個男人，指定要啲妹妹幫佢鏟走下體死皮，鏟完會比返五百至一千嘅小費，好多妹妹都爭住入去做。」到底下體邊部份有死皮呢？余迪偉都深感好奇，但都忍唔住表示：「嗰個位啲皮好嫩。」