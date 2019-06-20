【復仇者聯盟4】韓翻譯安炫牟讚羅拔唐尼好親切　學英文靠呢樣嘢

超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）早前在全球上映，即掀起「Marvel超級英雄」旋風，4月中《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）聯同「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）遠赴韓國宣傳，記者會上的主持兼翻譯安炫牟外貌出眾，而且翻譯表現專業，隨即成為熱搜人物。安炫牟上月接受韓國傳媒訪問，大談學習英文的方法。

安炫牟4月擔任《復仇者聯盟4：終局之戰》韓國記者會翻譯，瞬即成為熱搜人物。（Viu《K1頭條》提供）

《復仇者聯盟4：終局之戰》韓國記者會新聞圖

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安炫牟翻譯經驗豐富，過往擔任SBS電視台記者長達7年，專責國際新聞，而去年曾擔任2018年北韓美國高峰會與2018年Billboard Music Award同步翻譯，不過安炫牟接受Channel A《News A LIVE》訪問透露，今次為《復仇者聯盟4》記者會翻譯，心情非常緊張：「我腦海翻譯的說話，與我說出口的不一樣，於是只能回家懊惱了，不過仍非常感謝來韓演員的親切款待。」安炫牟更大讚羅拔唐尼非常有禮貌，完成工作時會向她表示謝意。

安炫牟接受Channel A《News A LIVE》訪問，大談擔任《復仇者聯盟4》翻譯感受。（《News A LIVE》截圖）

安炫牟大讚羅拔唐尼為人親切，完成工作時會向她致謝。（IG/@hyunmoahn）

安炫牟出身於翻譯世家，有三個親人擔任翻譯，能操流利的英語、德語和泰語，擁有韓國外語大學翻譯系國際會議翻譯碩士學位，但原來安炫牟的志願是成為設計師，只是安炫牟的翻譯能力更勝設計實力，所以在姊姊遊說下攻讀翻譯學系。此外，安炫牟過往未有出國留學，而她提升英文水平方法與興趣不無關係：「如果用自己喜歡的題材接觸英語，（英文水平）就能提升，我也不是由誰教授英文的，而是收看喜歡的動畫片成長的。」各位想學好英文的人，不妨可以參考安炫牟的方法。

安炫牟認為學好英文最重要是靠興趣。（《News A LIVE》截圖）

除咗「復仇者聯盟」之外，安炫牟仲同過唔少韓星合照同做訪問