具荷拉復出遇嚴重事故　不幸上衣滑落仍堅持演出

早前韓國女團KARA出身的具荷拉疑因抑鬱病，於上月26日在家中企圖自殺，幸好經理人及時發生，未有不幸事件發生。休息過後的具荷拉，早前宣布簽約日本尾木製作復出，並將集中於日本的演藝工作。可是昨天 （26日）的《東京電視台音樂祭2019》中，具荷拉竟出現嚴重放送事故，上衣下滑至走光！

昨天的《東京電視台音樂祭2019》是具荷拉自殺風波後的首個復出舞台，她帶來KARA的爆紅歌《Mr.》並在舞台大跳熱舞。身穿平口白色連身裙的她，自信地站在舞台表演，似乎已完全走出陰霾。可是表演開始約30秒後，連身裙就開始一直下滑。起初具荷拉都未有發現，去到表演近一分鐘後，上身已下滑至胸下，露出整個肉色Nu Bra，持續超過15秒。具荷拉發現後走光後，立即把連身裙拉高並用單手按着領口繼續表演。專業的她更堅持完成演出，而且表情絲毫不變，被大讚敬業。

具荷拉昨天首復出，即發生走光事件！（ponta super截圖）

具荷拉其後拉好衣服，敬業地完成表演，表情亦相當自然。（ponta super截圖）

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具荷拉驚險的走光影片，迅速在網上瘋傳，幸好未有出現任何露點場面，否則後果更不堪設想。可是由於具荷拉剛經歷完輕生事件，所以粉絲都非常擔心偶像，紛紛為她加油打氣。而具荷拉周三（27日）就更新個人IG，提及昨夜的事故。她講到：「昨日久違地出席音樂節目，非常好玩，有驚喜又做了很多事情，我也努力地做到最後。收到很多人的支持，非常多謝，下次一定要再見！」反過來開朗地安慰粉絲。

具荷拉事後在IG上傳自拍，反過來安慰粉絲。（IG/@ koohara__截圖）