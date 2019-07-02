Johnny事務所社長喜多川證實腦中風　瀧澤秀明任子公司社長

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現年87歲的日本Johnny事務所創辦人兼社長喜多川於上月18日緊急送院搶救，事隔兩星期，事務所於昨日（1日）發聲明交代，證實當日喜多川因蛛網膜下腔出血導致昏迷送院 ，是一種血性腦中風，目前仍然在深切治療部（ICU）留醫，暫時仍未恢復意識。

Johnny喜多川 於上月18日下午在東京澀谷家中暈倒，被緊急送往醫院。（東京Sport新聞社）

連日來，幾乎全公司旗下藝人包括前SMAP對象中居正廣、瀧澤秀明、東山紀之、山下智久等先後趕到醫院前往探望。而Johnny事務所旗下男團嵐（Arashi）昨日出席公開活動時，首度談及喜多川的病情，松本潤表示社長入院翌日已到醫院探望，之後五子各人一有空檔亦有再到病房，盼望社長能早日康復。

男團嵐（Arashi）五名成員（左起）二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔和松本潤昨日在活動上談及社長病情。（網上圖片）

據日本傳媒報道，喜多川即使出院後，恐怕仍難以繼續處理公司事務，所以事務所一切事務將極有機會交由外甥女藤島Julie景子接手，早前傳出有望做繼任人的瀧澤秀明則會擔任Johnny事務所子公司Johnny's Island社長一職。

曾有消息指，Johnny喜多川決定卸任點名現年36歲的瀧澤秀明接任社長一職。（網上圖片）

藤島Julie景子如無意外將會接手喜多川的事務。（網上圖片）

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