王晶上內地節目狠批周星馳：拍戲只為錢！

曾幾何時，王晶與周星馳的組合是無厘頭喜劇和高票房的象徵！只可惜，二人積怨後，沒了周星馳的王晶作品早已風光不再，反而集編導演於一身的周星馳輝煌依舊。日前，王晶在內地清談節目《圓桌派》中承認周星馳是最好的喜劇演員，更講道：「我估計後面三十年都很難有人追到他。」，但就公開批評周星馳從未為過香港人拍戲，只為錢，而引起不少網民討論！

在內地清談節目《圓桌派》中，王晶被主持人梁文道問道：「（像周星馳的電影，那個時候他是為香港人拍……）他從來不會為香港人拍。（就一開始吧，是嗎？）他為錢拍而已。」另一主持人竇文濤聞言就笑言：「像你一樣嗎？」

他稱星爺從未為香港人而拍！（網上截圖）

不少網民都串爆話佢講到自己唔係為錢咁！（網上圖片）

雖然如此，但王晶也表示周星馳是非常棒的喜劇演員，現在只有內地男演員沈騰演得比較好。他更認為好的喜劇需要有好的喜劇演員，當年有一段時間他跟周星馳的想法是一模一樣的，因此兩人合作的片子都很好，可是後來想法不同了，就沒有再合作。而不合作的原因是「大家都想著做導演了」。

星爺永遠是香港人至愛！（圖片來源：視覺中國）

王晶都好留意星爺一舉一動！（圖片來源：視覺中國）

另外，在節目中主持人竇文濤提到了張藝謀的一個趣聞，竇文濤稱：「當拍到一半發現並不如預期時，導演並不能完全按照自己的意願重新開始，更不能就此放棄項目，放棄全劇組的人，明知拍出來肯定失敗，也必須撐着全劇組，將項目拍完。」對此，王晶有深刻的感受：「是，是會有這種（情況），《長城》我看他拍了三分之一，我就已經知道死定了，因為我看戲看到三分之一後，我都不知道他後面怎麼收拾了。」

內地名導都唔放過！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖逐格睇埋王晶點講星爺唔再演戲！