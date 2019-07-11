鄭融晒泳衣照最緊要自信：如果身型ok就唔洗避開性感

鄭融周四（11日）出席慈善單車賽記者會，擁有健康膚色的她十分喜歡做運動：「鍾意户外運動，平時都會跑步、游水、做體能，幾有挑戰性。」為保持身形，鄭融一星期最少都會做兩次運動，工作比較不忙的時候，甚至一星期會花五天做運動；喜歡游泳皆因從小就是校隊成員：「好放鬆、好減壓，越游個腦越放空。」

+ 2

炎炎夏日，鄭融近日在個人社交媒體貼出穿著泳衣在沙灘嬉戲的照片：「我都鍾意放幾日假嘅時候就同朋友去個短Trip，都會揀返有陽光海灘嘅地方。放假去大自然嘅地方，咩都唔洗做已經可以放鬆。」作為藝人亦需要做身材管理：「當注意自己嘅健康，食嘢自然就會揀健康嘅食物，食少啲紅肉、澱粉質，有麩質嘅食物亦對腸臟負擔比較大，都睇多咗呢啲資訊。」隨時保持Fit的身材以應付不同場合，亦不會刻意避開性感。

+ 5 + 4 + 3

鄭融最近亦發佈了與樂隊Dear Jane合唱版本的《13樓的大笨象》，這首由Howie譜曲的歌曲成績不裕，所以𧗠生了Live Recording的版本送給喜歡的歌迷。說到新歌的計劃，鄭融說：「邀請Howie繼續合作，我想今年喺歌曲上有圓滿嘅感覺，其實自己都好耐未試過有首歌咁多朋友支持，如果年頭年底出嘅歌都係同一個班底、感覺，就會覺得今年喺音樂上都幾圓滿。」