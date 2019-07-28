【2分之一強】廢屋探險拎起舊公仔即出事　手機顯示：GET OUT NOW

由林夏薇、蕭正楠等主演的無綫劇集《十二傳說》正在播出，劇中有不少離奇事件扣人心弦，引人入勝，不過最後都被民俗學教授潘多拉（林夏薇飾）以及記者傅子博（蕭正楠飾）查明真相，逐一解釋清楚。

都市傳說疑幻似真，很多人在生活中都遇到過一些不可思議，無法解釋的事情。而台灣綜藝節目《2分之一強》就邀請到各國代表，講述自身經歷的靈異事件。

來自美國的代表崔璀璨講述她高中的時候，與家姐同一班朋友於內布拉斯加州（State of Nebraska）一個很偏僻的地方探險，當中有個朋友用一個名叫「鬼翻譯」的手機APP，行到某個地方，它就會出現一隻字，而且都是名詞，不會出現一條完整的語句，譬如「花」等等，其實只是為了營造下氣氛。

崔璀璨表示現在已經沒有「鬼翻譯」這個APP。（《2分之一強》截圖）

然而，這個廢棄屋內空無一物，當她們行到二樓時，有一間很小的房間，裡面有一張BB床同一個小公仔，當時有個朋友覺得很好笑，就順手拿起公仔，結果APP突然連續出現三隻詞：「GET」、「OUT」、「NOW」，在場的所有人瞬間嚇怕，馬上逃離現場，揸車回家。

見到「GET」、「OUT」、「NOW」的一群人驚慌逃走，但事情並未完結。（《2分之一強》截圖）

原本以為事情就此告一段落，結果一個禮拜之後，崔璀璨同那天一起去探險的其中一個朋友聊天，對方說當時那個禮拜，無論和誰見面，或者一起出去玩，身邊的朋友都會出事。有在餐廳工作，差點把手指切斷，被送往醫院就醫的；有出車禍的；還有住屋被燒，父親在房內逝世的……但其他人參與的人都沒有類似事件發生，這位朋友以為自己被鬼追著，而他就是拿起公仔的人，甚至還帶回家中，但奇怪的是，他本人同家人都相安然無事。

當日探險時竟然有朋友將廢棄屋的公仔帶回家中。（《2分之一強》截圖）

最後大家大罵這位朋友，叫他將公仔放回原處。又過了一個禮拜，崔璀璨家姐在家中開門的時候，竟然發現這個公仔在她們門外，相當詭異。兩人隨即開車到非常偏遠的地方扔掉公仔，然後打電話質問那位朋友，但對方一頭霧水說：「那個娃娃還在我這邊，你過來看。」這樣的情節，不禁令人想起電影《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）系列，毛骨悚然。崔璀璨還補充道：「是一個很舊的娃娃，所以不能隨便去某一家店買得到。」

雖然之後沒有其他問題出現，但是大家都無法解釋為什麼會多了一個同樣的公仔。

在探險結束後的幾個星期，竟然有一隻一模一樣的公仔出現在崔璀璨家門口，真是好詭異。（《2分之一強》截圖）