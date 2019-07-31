「紅女巫」伊莉莎伯奧遜訂婚？　情定獨立樂團主音兩年前想生B

《復仇者聯盟》（The Avengers）系列電影「紅女巫」女星伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）離成為人妻不遠了！根據消息來源向美國《People》透露，現年三十歲的她已和交往三年的洛杉磯獨立樂團Milo Greene主唱Robbie Arnett（下圖右）訂婚。

伊莉莎伯奧遜與男友Robbie Arnett。（IG@elizabetholsenofficial）

2017年9月伊莉莎伯奧遜首度公開戀情，兩人第一次在公開場合成雙成對，據悉當年3月就正式展開交往。過去她曾接受《Modern Living》訪問，對生小孩持開放態度。伊莉莎伯奧遜表示：「我也在想，樓上有一個小房間空着，很適合給小孩住。我不知道未來會怎樣，但我確實有想過，我想可以在那裏養育小孩」，由此看來似乎非常憧憬婚姻生活。

其實這非伊莉莎伯奧遜第一次與交往對象訂婚，2012年至 2015年與《盧根》（Logan）、《毒梟》（Narcos）男星Boyd Holbrook交往時，曾於2014年訂婚。不過訂婚十個月後女方就提出分手結束婚約，實際原因不明。

伊莉莎伯奧遜前男友Boyd Holbrook曾演出《盧根》。（《盧根》劇照）

由於伊莉莎伯奧遜與小三歲的Robbie Arnett對於感情十分低調，也非常注重隱私，目前雙方皆未出面證實此消息。

伊莉莎伯奧遜憑「紅女巫」一角彈起。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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