【口水多過浪花】吳岱融向萬梓良偷師演嘔戲　靠一招唔洗扣喉即嘔

演員平時要在工作時要演不同的角色和戲份，例如哭戲，要真的在短時間內可以「谷眼淚」哭出來，日前吳岱融上由鄭裕玲（Do姐）、余迪偉和麻利主持的商台節目《口水多過浪花》時，就大爆當年在萬梓良身上學怎樣演嘔戲。

吳岱融大爆在萬梓良身上取經學演「嘔戲」。（影片截圖）

吳岱融在1987年跟萬梓良合作拍無綫電視劇《生命之旅》，主持Do姐也有份參演，吳岱融大爆萬梓良「好識嘔」，想不到他們要做嘔吐戲也要真做，他說︰「佢（萬梓良）就喺門口入嚟，跟住佢喺出面原來食咗啲好軟嘅公仔麵，跟住又隊啲奶啊定乜嘢，總之就撑到爆晒，飲埋啤酒，跟住一入嚟講兩句就，嘩！（主持︰就嘔啦！）」他就指自己後來都有試過萬梓良這招，真的有用，「出到個效果」。

吳岱融在節目中大談當年跟萬梓良合作的趣事。（資料圖片）

不過，Do姐就話這樣做會好辛苦，而且同事會「好嬲你」，此話何解？原來她指萬梓良會在同事附近嘔，「我記得有一場戲同曾江，曾江又係好得意㗎嘛個人，好真性情㗎嘛，咁我哋三個喺尖東拍外景，我知佢（萬梓良）要嘔㗎喇，佢已經係隊緊麵㗎喇，我行出門口仲唔企開啲，但係曾江未領過嘢啊嘛，一嘔，嘔咗喺佢套西裝度，嬲咗成晚啊。」但戲還是要繼續拍，認真敬業。吳岱融又解釋當肚子好漲的時候，即使不用扣喉也會嘔到，余迪偉都話︰「你諗吓，佢又奶又公仔麵，啲麵仲要係『發』爛晒嘅，你就咁聽都想嘔啦！Do姐都話，由此可見，萬梓良是一個很好的演員，她不禁講一句︰「佢呢啲係真實演技，我哋都比較錫身啲啊。」