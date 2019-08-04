【多圖】「宅男女神」罕有貼童年照　眼大大勁可愛仲自稱「豬妹」

近年大家也偶爾會貼小時候的照片，而她也不例外，說的就是女子組合Super Girls成員兼「宅男女神」李靜儀（Heidi），她不時在IG貼自己的靚相，而身為潮流Icon的Heidi，現時主要在潮流界發展，更創作了個人品牌，非常叻女。日前，她在IG貼出自己的童年照，完美示範「女大十八變」這個說法。

Heidi的童年照好可愛！（Instagram截圖@heidibibe）

Heidi平時都是在IG貼出自己的穿搭或者做運動的片段，大騷fit爆身形，不過日前她就罕有地貼了自己的童年照在個人動態，還打上「揸住雞毛當令箭的豬妹」，又自己寫上設計對白「仲唔走！」雖然不知道她的意思是什麼，不過這張童年照就引起大家的關注，照片中的小Heidi應該只有幾歲，她的頭髮短短，而眼大大皮膚白晢，雖然跟現在的樣子不似，但也是一個小美人，其實很多小朋友跟長大了樣子上都會有些轉變，是非常正常，相信Heidi是越來越懂扮靚再加上平時的衣著打扮，令人覺得有「女大十八變」的感覺，現在也成為了不少人心目中的女神呢！

Heidi越大越靚女。（Instagram@heidibibe）

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