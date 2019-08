有網民留言表,鄧卓殷這一套泳衣是「死庫水」。(IG圖片 / amber.tcy)

日前(7/8)是中國情人節七夕,不少藝人都在網上祝粉絲七夕快樂。在網上十分受歡迎的18年香港小姐鄧卓殷(Amber),亦在這天跟粉絲慶祝。不過,有別於其他藝人的帖文,她卻罕有的以水著「福利」照片發帖,寫道:「七夕,願這世界充滿愛。」並同時引述聖經:「Love one another. As I have loved you. (John‬ ‭13:34‬)。」不少網民都留言祝她「七夕快樂」。