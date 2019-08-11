陳小春「快閃」轉發紅隧職員罵示威者片段　網民力撐：點解刪Po？

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，警方與示威者更多次爆發了流血衝突。然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應，示威者的抗爭依然繼續。周六晚（10/8）就有示威者進行快閃行動，於紅磡海底隧道向香港方向出入口，用鐵馬等路障封路，包括讓車輛駛過，無需繳隧道費。之後網上便流傳一條片段，影住一名紅隧職員鬧爆示威者表示：「我寧願早啲收返畀阿爺管治，都唔要你班打靶仔喺度阻住我...」

陳小春post了呢段影片，清楚聽到圖中的紅隧收費員指：影住一名紅隧職員鬧爆示威者表示：「我寧願早啲收返畀阿爺管治，都唔要你班打靶仔喺度阻住我！」（陳小春IG截圖）

轉發一小時即刪Po 有網民指失望亦有網民撐

曾於微博出post宣稱自己是中國護旗手的陳小春，周日（11/8）凌晨12時左右，就於他的IG轉戴了這條紅隧職員鬧示威者的片段。網民紛紛留言。當中有打簡體字的網民讚他：「講得很好！」、「小春哥真敢言！」、「小春哥講出了中國人的心聲。」不過亦有網民罵他：「為了賺人民幣出賣良知。」、「你做咩唔搬返大陸住？」、「送Jasper返大陸讀書啦，做咩仲讀國際學校？」、「Jasper有你呢個咁嘅爸爸真係可憐。」、「對你好失望....」而小春在出post約一小時之後就火速刪post，但一眾網民依然到他的其他post繼續留言罵他，也有人是撐他的，認為他不應該刪post。有網民留言：「小春哥為什麼del post啊？你這麼敢言的香港藝人很少見了！祝你早日回內地生活，不要等80歲香港一國兩制結束才回啊！怕你等不及。」

陳小春在其IG轉發短片後約一小時就刪Post了。（陳小春微博圖片）

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