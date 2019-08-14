【港姐大數據】2號蔡嘉欣有機率先跑出　攞獎絕非難事

無綫舉辦的《香港小姐競選》今年已經來到第47屆，15位佳麗經過改造﹑外景拍攝﹑穿泳裝會晤新聞界等之後，昨日（13日）進行淘汰賽挑選了10位佳麗進入在下個月初（8日）舉行的總決賽。在今屆港姐競選中，大熱門蔡嘉欣一直被外界睇好好大機會率先跑出。根據歷年港姐數據分析顯示，抽中2號的佳麗都好大機會奪得「最上鏡小姐」（未知今年有否設該獎）一獎，而剛好蔡嘉欣是如此巧合地抽中2號，不禁令人覺得她總有一獎落袋。

今年港姐決賽會在下月8日舉行。（葉志明攝）

歷年港姐有28位奪「最上鏡小姐」

根據過去46年奪得「最上鏡小姐」佳麗數據分析，由1975年設該獎項計起到2018年，一共有28位佳麗奪得該獎項，同時她們亦是三甲之內。奪得冠軍寶座的則有17位，就好似70年代的朱玲玲（1977）﹑ 鄭文雅（1979），80年代的戴月娥（1980）﹑高麗虹（1984），90年代的袁詠儀（1990）﹑盧淑儀（1992）﹑李珊珊（1996）﹑翁嘉穗（1997）﹑向海嵐（1998）﹑郭羨妮（1999）該年是奪冠同時又是「最上鏡小姐」的最多一年。而千禧年就有劉慧蘊（2000）﹑楊思琦（2001）﹑徐子珊（2004），2010年至2018年就有4位，包括陳凱琳（2013）﹑邵珮詩（2014）﹑麥明詩（2015）﹑雷莊𠒇（2017），她們均是雙料港姐。

另外，根據數據分析同時奪得「最上鏡小姐」又是亞軍的佳麗亦有9位之多，就好似陳淑蘭（1988）﹑李嘉慧（1995）﹑ 周家蔚（2006）…而奪得季軍又是「最上鏡小姐」的則有2位，包括馬賽（2008）﹑許芷熒（前名許亦妮）（2011），她們大部分均是賽前大熱門，而2號蔡嘉欣亦是大熱看似先贏一步。

奪得「最上鏡小姐」一獎的佳麗，同時是奪冠的大熱。（視覺中國）

2號11號最幸運

除此之外，歷年奪得「最上鏡小姐」的佳麗選手中，其中11號同2號佳麗則最多總共各有四位，就好似袁詠儀（1990）﹑ 盧淑儀（1992）﹑ 劉慧蘊（2000）﹑馬賽（2008）她們均是11號佳麗，除了馬賽之外其他三位都是奪冠佳麗。而2號佳麗則包括有陳淑蘭（1988）﹑李嘉慧（1995）﹑翁嘉穗（1997）﹑劉穎鏇（2016），除了翁嘉穗是冠軍之外其他三位都是亞軍。而今年並沒有11號佳麗，剛好蔡嘉欣又是2號看似是如有神助似的，真係好巧合呀！

歷年奪得「最上鏡小姐」的佳麗中，11號佳麗屬最多有4位。（視覺中國）

事實上2號蔡嘉欣自參選以來一直都是大熱門，身為美妝及旅遊KOL的她instagram已經超過有10萬人follow，同時她又有許多幕前拍攝經驗，就好似為ViuTV拍攝清談節目《Trip精》及旅遊節目《返鄉下》等，面對媒體早就駕輕就熟，是外界的焦點所在。在如此分析之下她是最大機會奪得「最上鏡小姐」與三甲的佳麗之一，到底結果如何我們就在決賽一見分解。數據只是觀察的結果，只供參考而已。

11號黃嘉雯同2號蔡嘉欣（右）好大機會是奪「最上鏡小姐」。（陳順禎攝）