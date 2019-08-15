孫慧雪自揭曾親身經歷靈異事件：嗰時我全身起晒雞皮

昨日（8月14日），是農曆七月十四日盂蘭節，俗稱「鬼節」，篤信傳統和習俗的人在這天都總會向身邊的好友、家人提點，呼籲大家當日早點回家，盡量避免晚上在街上遊走，慎言、慎行。不過，世界上總有膽大之人，又或者他們都不信「鬼節」習俗，仍然在街上集會，與朋友聚會，李靖筠（Gladys）和孫慧雪是其中一分子。Gladys就相約雪雪參與個人YouTube頻道的節目《小司機GLADYS》作為嘉賓，深夜駕車上飛鵝山講鬼故挑戰膽量！

雪雪講到呆晒。（YouTube截圖）

雪雪自揭親身經歷的靈異事件Part One

當晚二人在駕駛往飛鵝山山頂的途中，雪雪已經被當時遮黑一片的環境感染，未待駛至目的地，就已經開始分享一次親身的靈異經歷，憶述懷疑阿仔Riley見到「朋友」的過程：「佢（Riley）好鍾意攞我個銀包抆啲錢出嚟玩。嗰日我老公就坐司機位，工人姐姐就坐我老公後面，我就坐喺另一邊，仔仔本身就坐前面玩，然後就抱咗佢去後面玩，佢坐喺我大脾，然後喺我個銀包抆啲錢出嚟玩，然後就話『錢錢畀爸爸』、『錢錢畀姐姐』，即係畀工人姐姐，『錢錢畀媽媽』，就俾我咁啦。但佢突然望出去窗口，即係我隔離，然之後笑住咁嗌姐姐，跟住佢就抆一張錢俾姐姐！我係呢一邊（左邊）全身起晒雞皮，出面係冇人嘅！」

Riley當時見到啲咩呢？（Instagram@snow711）

Gladys驚到要停車。（YouTube截圖）

Part Two

講到中途，Gladys已經被雪雪的故事嚇到，繼而將車泊在備車處，雪雪續說，表示自己故作鎮定後落車準備離開的經過：「其實我每次同阿仔道別呢，佢都會嚎哭，然後大叫『媽媽』，係成個電視城都會聽到佢把聲，點知嗰日佢正準備喊再嗌媽媽嘅時候，然後佢個眼神係移咗去我膊頭側邊嘅位置，喺一秒內笑，係咔咔聲咁笑！我望過去見到啲樹喺度搖，我只好安慰自己係阿仔見到啲樹郁所以笑。」

Riley你嚇親媽咪喇：

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