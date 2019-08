【包青天再起風雲】劇集大膽探討安樂死　現實中仲有第二個談懷谷

無綫劇集《包青天再起風雲》第19集、20集就講到神醫談懷谷(謝雪心飾)為了讓陳不凡(吳卓衡飾)不再受到癱瘓帶來的痛苦,而調製毒酒再賣給陳松柏(余子明飾),及後發現,原來是癱瘓的陳不凡自動要求服毒自殺,後來談懷谷和陳松柏更因落毒而被押回開封府受審。接受TVB訪問時,莊偉建監製也提到:「『逆天奇案』講的是安樂死,在宋朝的安樂死究竟是否合情合理合法呢?」在這集播出後亦引起了網民討論。

Jacob Jack Kevorkian被認為是美國的「安樂死」先驅。(視覺中國)

就現代人所知,醫學界中的「安樂死」可大致分成三種,分別為是主動安樂死,主動為病人結束生命;被動安樂死,被動安樂死是停止療程以及協助自殺;病人主動要求,並親自執行結束生命。目前在某一些國家如荷蘭、比利時等已經允許「安樂死」,不過仍有不少國家禁止「安樂死」。其實中國古時或宋代,自殺或是被皇帝賜毒酒自行了斷的案例已十分多,例如宋代易學家邵雍(自號安樂先生),就曾被記載他以飲過量的酒了結自己一生,而李煜又是在滅國後被賜毒酒而死。

「死亡醫生」Jacob Jack Kevorkian發明了「自殺機器」,他為這部機器取名了「Thanatron」(意思即是死亡)。(視覺中國)

雖然,如劇中談懷谷執行「安樂死」這個行為未必有歷史例證,但如果翻查近代史,確實有類似的案例,醫生踩在道德線上為病人「自殺」,同時間又惹上法律問題。根據外媒Insideedition的報導,在1987年的美國,有一位人稱「死亡醫生」的Jacob Jack Kevorkian病理學家,發明了一部「自殺機器」,並開始在報紙上登廣告。這部機器分別由裝著氯化鉀的液體袋和金屬架組成,並需由「病人」自行啟動機器。直至1989年一位名叫Janet Adkins,患了阿滋海默症的英文教師成為了他的第一名顧客。

2010年,Jacob Jack Kevorkian出席第62屆艾美獎。(視覺中國)

當時這位Janet Adkins與她丈夫來到位於密芝根州與「死亡醫生」Kevorkian會面,並表示她自己已經失去了部份記憶,她向Kevorkian解釋,因為不想自己完全失去活動能力而選擇尋求他的「幫助」。雖然他們嘗試在一間酒店中執行「安樂死」,但是不被接納,最後他們選擇了在Kevorkian的麵包車的車箱執行「安樂死」。當Adkins自己將強效鎮靜劑釋放後,機器亦為她注射了氯化鉀,而她亦再沒有了心跳。文中也提及到,「死亡醫生」Kevorkian為這部機器取名了「Thanatron」(意思即是死亡),而另一部配備防毒面具可放出一氧化碳的機器,則取名「Mercitron」(意思即是憐憫)。

影帝Al Pacino劇集《死亡醫生》中飾演Jacob Jack Kevorkian。圖為兩位重量級人物在首映見面。(視覺中國)

隨後這位「死亡醫生」Kevorkian,陸陸續續的在8年間(1990-1998年)幫助了130人結束自己的生命。正如他常說的一句:「dying is not a crime(死亡不是一種罪)」他認為結束自己的生命並不是一種罪行,並樂於幫助他人去達成這個目的。到了1999年,他因其中4名「病人」的死亡的遭受起訴,頭3起案例被判無罪釋放,而第4宗則被判有罪而入獄。不過在服刑8年後,79歲的Kevorkian就因為良好的行為而釋放,而他亦發誓永遠不再幫助任何人自殺。後來Kevorkian的一生亦被取材拍成HBO迷你電影《死亡醫生》(You Don't Know Jack)。