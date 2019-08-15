【包青天再起風雲】「反修例」影響收視　譚俊彥：逆境波都要打

無綫劇集《包青天再起風雲》首周錄得平均收視為21.9，7月29日至8月4日為23.9。雖然回起2點，但對比以往劇集收視，卻令人失望。有網友就歸究於因劇集主角譚俊彥冇觀眾緣，也有分析指是因為近期「反修例」的影響。

譚俊彥即將參與拍攝新劇《失憶24小時》。（陳順禎攝）

今日（15/8）大會將《包青天再起風雲》劇集宣傳設在將軍澳無綫電視城中舉行。劇集中飾演主角包青天的譚俊彥接受《香港01》訪問時，解釋收視低落的原因：「其實你睇數據，乜嘢都有影響，社會環境當然有影響啦。我自己嘅運數當然亦有影響，上一套劇又係咁啱撞正世界盃，呢套劇又係咁。」

譚俊彥解釋說包青天的黑臉由來，好可能受以前的京劇影響。（陳順禎攝）

他續説：「順境波，逆境波都要打嘅。我覺得打咗咁多次逆境波，點都會有順境波嘅。我會繼續努力！」會否因收視低而唔開心？「講真，心入面梗係會唔開心啦。因為我係一個比較負面嘅人，我會鑽牛角尖，但係當隨著時間慢慢過去，又睇返觀眾嘅反應，甚至乎出街嘅時候有觀眾會同我講我做得好好笑，好鍾意睇。」

對於《包青天再起風雲》低收視，譚俊彥則樂觀面對：「順境波，逆境波都要打嘅。」（陳順禎攝）

他更分享了一次印象深刻的經歷：「我記得有一次去活動嘅時候，有個觀眾叫我同佢媽媽FaceTime，先知原來仲有好多人支持，我都覺得好開心。」