【Marvel】紅女巫幻視再續前緣　Disney+宣布全新迷你劇2021年播

近年影視娛樂串流平台競爭愈來愈大,除了Netflix之外,迪士尼Disney+及Apple都相繼推出串流平台,為劇迷帶來更多元化的選擇。Disney+將於今年11月12日正式啟播,平台結合了Pixar、Marvel、星戰系列及國家地理頻道等電影和劇集。早前Disney+已確定為Marvel角色開拍迷你劇,包括《Loki》、《Falcon and The Winter Soldier》及《WandaVision》。而日前Disney+就在D23發佈會上宣布,屬於紅女巫(Scarlett Witch)及幻視(Vision)的劇集《WandaVision》將會於2021年年頭上架,劇中更會有三個新角色加入!

《WandaVision》將於2021年春季上架。(Marvel圖片)

《WandaVision》​靈感來自60年代美國喜劇

Marvel總裁Kevin Feige在發佈會上透露,《WandaVision》的靈感來自美國60年代受歡迎處境喜劇《The Dick Van Dyke Show》,更表示劇集跟過往所做的一切截然不同,而兩位主角「紅女巫」(Scarlet Witch)Elizabeth Olsen及飾演「幻視」(Vision)的Paul Bettany現身D23發布會時,都不禁形容劇集為「非常奇怪」,Olsen受訪時笑言:「這套迷你劇既古怪又有趣!」在旁的Bettany就指劇本非常特別亦好搞笑,相信大家一定會喜歡,而劇集將會於今年年底開鏡。

兩人再於劇中再續前緣。(Getty Images)

3位搞笑角色加盟 《奇異博士2》與劇情有聯繫

Disney+同時宣布,分別在Marvel系列中亮相的三位搞笑角色都會加入《WandaVision》。在《雷神奇俠》系列中飾演Jane(Natalie Portman飾)搞笑好友Darcy Lewis的Kat Dennings、在《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)中飾演「冷面笑匠」FBI探員Jimmy Woo的Randall Park及動畫電影《Spider-Man: Into the Spider-Verse》中為Doc Ock配音的喜劇演員Kathryn Hahn。另外,Marvel Studios亦證實紅女巫在《奇異博士2》中的劇情將與《WandaVision》有聯繫。