【中國好聲音】網民質疑李榮浩揀錯歌　原唱陳雪凝是內地超新星

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》（當中曾因版權改名為《中國新歌聲》）自2012年開播至今已經來到第八屆，剛於周五（23/8）播出的最近一集，是導師李榮浩、王力宏率領的學員Pk賽。而今集的焦點，落在李榮浩戰隊的李凡一身上，而她所演唱的歌曲為《你的酒館對我打了烊》。雖然這首歌的難度很高，但有不少網民都認為《你的酒館對我打了烊》只是一首「網絡歌曲」難登大雅之堂，所以認為李榮浩選錯歌。而李榮浩在節目播出翌日，即在微博發表自己的看法，認為音樂沒有好與壞之分，只有喜不喜歡，亦不應該因為音樂的「出身」而斷定其「檔次」：「我出生在窮人家庭 不管我多努力 被多少人認可 我注定我就是下等人 永遠無法登上大雅之堂嗎」。

李榮浩全文如下：

《你的酒館對我打了烊》原唱曾經擊敗阿G.E.M.

其實這首「網絡歌曲」《你的酒館對我打了烊》的原唱陳雪凝是一位在內地很受歡迎的「00後」超級新星，於8‧18才剛剛過了18歲的生日。年僅18歲的陳雪凝在2017年已經開始寫歌並在網絡發布，而已大受歡迎，2018年4月更曾推出過個人專輯，隨即便被內地音樂頻道賞識舉辦全國巡演。今年推出了三首新歌，當中兩首包括《你的酒館對我打了烊》以及《綠色》亦曾長期高據「Billboard」中國單曲榜Top10位置，《綠色》更曾連佔榜首位置3星期，擊敗G.E.M.的《倒數》、鹿晗的《體會》以及吳亦凡的《大碗寛面》等多位人氣前輩。《中國好聲音》逢星期五晚上9時於96台ViuTVsix現場直播。

《綠色》曾連續三周登頂。（「Billboard中國網頁截圖）