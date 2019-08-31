【多圖】靚女運動員重奪世界重劍第一　江旻憓臉紅紅公開擇偶條件

香港運動員一直都能在世界各地創下驕人成績，今年（2019年）香港的女子重劍代表江旻憓（Vivian）連創佳績，在一連串比賽後更登上世界排名第一。不過，不要以為她是重劍代表就直覺她十分「男仔頭」，相反地，她打扮起來卻是一個十足少女。25歲的她昨日（30/8）出席雜誌頒獎禮，接受《香港01》訪問時談起戀愛話題時更有少少臉紅。

江旻憓（Vivian）今年25歲，據知現時仲係單身。（葉志明攝）

她自言，11歲的時候已經開始練習重劍運動，至今已經在重劍界14年。她說：「因為我好鍾意呢啲打嘅運動，細個嘅時候媽咪有叫我玩啲靚嘅嘢，跳舞嗰啲，但係我就唔鍾意，劍擊就啱啱好有得打又似芭蕾舞。重劍係一個好完美嘅運動，可能拮到會有少少痛，大力會瘀，不過嗰一下唔覺嘅，係返到屋企先會發覺瘀晒。」一星期鍛鍊多少天？「星期一至六，一日5至6個鐘，星期日休息。」

江旻憓過關斬將，殺入4強，亦使她重登「一姐」之位。（FIE圖片）

做全職運動員，難不難找男朋友？她腼腆地說：「難呀，難呀。」對男朋友有什麼要求？她想了一會，說：「搵到先算啦，哈哈。希望係心地善良，有幽默感同埋鍾意做運動。（你身高咁高，使唔使高過你？）唔使，唔使，唔緊要啦。」其實她補充說自己有179cm，不過就不太介意男朋友矮過自己。