「李小龍細仔事件」重現！　大馬資深諧星兒子演戲時被射殺

70歲馬來西亞資深喜劇演員A.R. Badul的36歲兒子Mohd Zahir Armanya昨日（4/9）被軍人射殺。據外國傳媒報道，Mohd Zahir Armanya當時是為馬來西亞第五步兵師成立的慶祝表演作綵排，飾演罪犯的他在表演中被一班士兵近距離開槍，最令人意外的是，竟然有一名士兵向Mohd Zahir使用真槍實彈。

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Mohd Zahir隨即倒臥在地上，然後兩名軍人將他拖到一邊，在場不少人誤以為一切都是戲劇效果，但Mohd Zahir的同袍好快便發現他失去知覺，立即召喚軍醫進行急救並把他送到醫院接受治理，只是一切已經太遲。A.R. Badul接受訪問時說：「我接受真主一切安排。事情是這樣的，他今早在排練裏中槍，他穿的防彈背心無法抵擋子彈。這件事實在令人非常難過。」

身為軍人的Mohd Zahir Armanya在部隊成立慶祝表演的訓練中被同袍射殺。（Facebook/@Ramlie Long）

不少網友同樣感到錯愕，亦非常質疑事件，有人便留言說：「完全不明白為何表演排練用會真槍實彈」、「演技太逼真？」、「我完全接受不了」、「軍隊窮得買不起空包彈？」，又有人將事件與李小龍兒子李國豪拍攝《烏鴉》（1994）時被實彈誤殺的意外比較。