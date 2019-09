「細龍太」陳偉琪被網民嫌肥　IG曬西班牙泳衣照勸大家停止欺凌

憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演「細龍太」而人氣急升的陳偉琪(Vicky)身材出眾就不用多說,亦不會吝嗇好身材,經常在社交平台上大派福利。不過身處西班牙巴塞隆拿的Vicky昨晚在Instagram上載了一張穿上紅色連身泳衣的照片,並留言寫道:「Haters會話咁樣係肥。(Haters like to call this fat)」,並Hashtag了「#hatersgonnahate及#stopbullying」。

Vicky昨晚上載了這張連身泳衣。(IG圖片/@vthechan)

Vicky在貼文中Hashtag了#stopbullying(停止欺凌),相信是過往曾在網上被攻擊過其身材才會這樣說。她繼續留言指:「其實女孩子,點解要那麼在意在你生命中不值得佔有位置的人的意見呢?」更透露自己一輩子都為身形問題鬥爭,後來才意識到:「這個世界上沒有一個女性應該需要處理相關的問題!」(Been battling body image issues all my life...And realized....no girl should ever need to deal with that. )

上載這個Post之後,都有不少網民及粉絲支持Vicky,更大讚她很適合古銅色膚色,亦表示要學習Vicky應對Haters的方法。Vicky接受《香港01》訪問時表示,自己都成熟了很多,同時亦正在學習如何處理其他人對自己的意見或批評:「都需要一些時間(去適應),我真的很希望女性無須經歷這些過程。」

問到是否過去都曾經遇上惡言攻擊才出Post反擊?Vicky直言攻擊留言都持續很了久,不過這些網上留言是一定會有的,但惡言攻擊都是以身材來羞辱別人和欺凌:「一直都叫自己不要理會,但我覺得可能當時都一直放在心裡。可能我現時在巴塞隆拿,看到這邊的女孩子都很有自信(無論任何Size)都會穿漂亮及色彩繽紛的衣服,去表達自己。」