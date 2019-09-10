台灣鄉土劇驚變咸片？楊子儀拍床戲褲浪「現形」嚇窒網民：太逼真

由楊子儀、吳怡霈主演的《天子蕉子》，日前有網友發現在看到一場男女主角床戲時，卻發現一個意外亮點，男方似乎有生理反應，褲襠部位看起來被撐的好高，立刻引發網友熱議。

楊子儀與吳怡霈演出床戲時，被疑起「生理反應」。 （Youtube@完全娛樂）

+ 2

有網友在《爆廢公社》發文表示：「剛才在追這部戲重播的時候，突然覺得男演員好像有哪裡不太對勁....」，網友還特地：「再看一次......還放大...好像是真的...我還以為我眼花...」，還忍不住大呼：「現在的演員都這麼講求逼真效果嗎...」，從網友附上的畫面截圖可以到，這是一場是男主角志鴻（楊子儀飾演）與女主角秀蓮（吳怡霈飾演）的復合的床戲，男生抱著女生倒在床上親吻，結果楊子儀褲襠部位卻看起來被撐的很高，被網友猜測是否起了「生理反應」。

楊子儀床戲褲浪「現形」嚇窒網民。（Facebook@爆廢公社）

網友看了都笑翻：「也看的太仔細了吧」、「立馬看重播」、「這是上等蕉」、「真的天之蕉子」、「身為一名蕉農，隨身帶著一根香蕉也不奇怪」，不過也有網友覺得：「找影片出來看我覺得是拉鍊」、「那是拉鍊凸起」。

延伸閱讀：

「與惡」後爆紅？林哲熹自認：還有很多人不認識我

公視下任董事 舒米恩等5人率先出線

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】