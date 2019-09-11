【專訪】HiFi歌后黃翠珊擁會計公司：收入夠我去歐洲錄音

講起黃翠珊（Susan）這個名字，可能一般讀者會感到有點陌生，但她在音響界大有名氣，有HiFi歌后之稱，亦是與謝霆鋒同期出道的新人。Susan 目前擁有自己的會計公司，但她沒有放棄歌唱夢，一直有推出高質HiFi碟，她早前自資推出新的發燒碟《Close to Me》，重唱經典主題英文金曲。 攝影：梁碧玲

Susan 當年年紀輕輕便出道，雖然一度退出歌壇做會計師，但她沒有放棄過歌唱夢，近20年來一直都有推出高質HiFi唱片。

Susan 小時候時跟家人移民澳洲，16歲參加無綫「全球華人歌唱比賽」澳洲賽區獲冠軍，1997年回港與謝霆鋒同期出道。當時Susan以唱廣東歌為主，但因為未獲唱片公司力捧，加上公司倒閉，所以她一度退出樂壇，Susan說：「當年對做歌手的期望很大，但現實是要看公司有沒有資源去包裝一個歌手，那段時間很多新人，當時做歌手不容易，出很多電台節目，做商場騷，努力令公司投放資源，競爭好大，當你打不上頭十名，就很容易被遺忘。」她退出歌壇後重拾會計專業，管理家族的會計生意。會計工作刻板沉悶，是一個與五光十色的娛樂圈完全相反的職業。也許上天也不想Susan埋沒她的一把靚聲，在她做了3年會計師後，她重遇舊公司老闆葉建華（Keith），當年發掘她加入香港樂壇的伯樂，讓她重拾歌唱夢。

雖然沒有專注在娛樂圈發展，但 Susan 對自己的體態要求很高，平日飲食盡量清淡，Keep住最佳狀態。

葉建華曾經捧過彭羚和李惠敏，對靚聲特別敏銳，Susan在他的引薦下再戰江湖，於2002年推出她的第一隻HiFi碟《Close To You》。Susan 形容這次出碟初心出於「玩」，「大家根本係玩而已，沒有好認真去製作一張唱片，當時Keith正在錄製一些純音樂的HiFi碟，我便提議說不如由我來唱英文歌，他覺得可行，大家便嘗試出碟。」當時唱片在沒有宣傳的情況下大賣，銷量達雙白金，而且更連續多星期高踞HMV爵士樂暢銷榜冠軍，專輯甚至遠銷至星、馬、泰、日等地。

Susan 形容機會就像一個又一個浪，當它撲過來的時候，要懂得把握機會，雖然這次出碟算是無心插柳，但她也確實抓緊了這個機會，自始開展她的HiFi歌后之路。

人生不是只有A餐和B餐，Susan沒有選擇只當歌手或會計師，而是兩個身份並存，「如果你要我full time唱歌，我驚我會悶，我做會計返朝9晚5，呢個事業都有帶給我成功感，現在有自己的事務所，時間可以由自己控制，而且有一個好穩定的收入，可以支持去歐洲同美國錄音的經費。」很多人說在香港搞音樂沒有錢賺，Susan坦言是事實，「其實真係要貼錢，如果我單靠當歌手出碟，是不能維生的，但對我來說，出碟的回報不是金錢，而是快樂。」

雖然 Susan 在 HiFi 界很有名氣，唱片銷量也高，但她也坦言做音樂難以維生。雖則如此，Susan 仍願意為唱片投放大量心力和金錢 ，因為她能從音樂中獲得快樂。

Susan 吸收了多年來的錄製唱片經驗，她在最新發燒碟《Close to Me》中首次自編自導，花了足足3年的時間，更遠赴英國進修唱功，誠意十足。Susan為其中一首歌《Don’t Dream Its Over》重新編曲，將原本比較pop的曲風編成一首浪漫的歌，當中的歌詞有觸動到她，「如果以愛情的角度來解讀，一對情侶來到感情終結的階段，大家可以攤牌向對方坦白自己的感受，不需要隱瞞大家。」Susan坦言自己在愛情路上也觸過礁，「最難忘的一次，是兩個人之間想要的將來不一樣，始終女仔都想要有安全感，但男仔可能會遲些想成家。」雖然分手是很難過，但反而令她對愛情有一個新的睇法，「有時候真係唔迫得，目前以開心為重，未必一定要以結婚為目標，兩個人相處是開心舒服就夠了。自己清楚自己要乜，不要因為社會和身邊的人的壓力而覺得非結婚不可。」

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場地：海匯酒店