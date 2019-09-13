【香港唱好演唱會】藝員大合照最新排位　準視后不及江嘉敏受寵？

TVB會在周六推出節目《香港唱好演唱會》，日前就召集全台藝員包括陳豪、陳煒、劉佩玥、陳展鵬等上台唱好香港，隆重程度拍得住台慶。而每次藝員大曬冷當然不少得看的排位，看一眾花旦小生備受公司力捧！

錄影當日，「鎮台之寶」汪明荃（阿姐）當然穩守前排正中間位置，而在阿姐身邊就是當紅的四大小生，包括陳展鵬、陳豪、王浩信和馬德鐘。而其他上位小生，包括黎諾㦤、譚俊彥、黃智賢、張振朗和何廣沛都在第一排。將在新劇《金宵大廈》首次擔正做男一的陳山聰、剛正式簽約邵氏的關楚耀和是非纏身的黃子恆都在第二排，反而最近憑《她她她的少女時代》人氣急升的大隻「小鮮肉」羅天宇就慘被安排在最後一排！

地位最重四大小生，包括陳展鵬、陳豪、王浩信和馬德鐘。（葉志明攝）

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+ 5 + 4 + 3

而花旦方面的排位就最精彩，盛傳被雪藏的李佳芯依然站在前排位置，但未知是否兩位一線花旦黃翠如和唐詩詠正飛到美國紐約出席時裝品牌活動，加上姚子羚、蔡思貝、田蕊妮、馮盈盈和麥明詩等人缺席，令小花江嘉敏竟與黃智雯、高海寧和張曦雯一同站在前排位置！反而於去年憑《宮心計2深宮計》的太平公主奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最受歡迎電視女角色」的陳煒、陳敏之、上位小花龔嘉欣、劉佩玥、鄧佩儀、湯洛雯和劉穎鏇都只在第二排的位置，讓人摸不透！

Ali地位未受影響！（葉志明攝）

入咗TVB三年咋！（葉志明攝）

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現年24歲的江嘉敏憑劇集《親親我好媽》中自然亮眼的演出而受到關注，加入TVB後她在短短三年間就已經接拍了10套劇集，而且她所飾演的角色戲份亦相當之重，可見她絕對是TVB的力捧對象之一。但最近她被爆出暪住電競公司高層男友Anthony，勾搭Anthony的富商好友X先生，雖然她多次發文反擊，更公開X先生的真名，但清純形象插水，事業隨時一鋪清袋。

最近有危機啦！（IG/@kaman_kong）

而值得一提的是於今年《勁歌總選》以大熱姿態奪得〈最受歡迎女歌手〉，正式成為星夢一姐的菊梓喬Hana排位竟在《愛·回家之開心速遞》成員之後，連她的師妹戴祖儀的企位都比她突出，看來Hana一姐地位不稳！