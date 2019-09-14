吳亦凡暴脹後食沙津減肥　用2個月重返顏值全盛時期

昨日（14/9）是中秋佳節，相信大家也吃了不少月餅，不過吳亦凡就不能吃月餅了，因為他目前正在減肥，而且已經減出了成果。他昨日於微博Post了兩張新相，一張是他坐在桌子前，桌上放了一個大月餅，另一張相是他拿起一盒沙律正準備吃，兩張相他都留言表示：「月餅是你們的，沙拉是我的。祝大家中秋快樂」，簡單一句已交代了自己要忍口不能夠吃超高熱量的月餅，只能夠吃清淡的沙律減肥。

吳亦凡兩個月前仍然是「肥仔」一名。（微博圖片）

而相中的吳亦凡也明顯比起他早前突然發福時瘦了不少，臉都變小了，即刻靚仔返晒，顏值回到最巔峰的時期，就連身形都Fit爆。「#吳亦凡瘦了#」更登上了微博熱搜榜，網民都紛紛留言讚他瘦了又好看了，不過也有人懷疑可能是靠修圖的，質疑他瘦得太快。

吳亦凡最新Post嘅相。（微博/@Mr_凡先生)

在兩個多月前，吳亦凡被發現身體突然暴脹，當時的他無論是在機場、街拍抑或是綜藝節目的照片，都不難看到他從臉到身形都加大了一個碼，發胖了不少，而「#吳亦凡長胖了#」這個話題當時也登上了微博熱搜榜。吳亦凡接受訪問時被問到長胖一事時，就透露自己在飲食方面一直都很節制，最近也正在努力減肥中，但近期因為工作繁忙，沒有時間運動，所以瘦不下來。

佢靠食沙律減肥。(微博/@Mr_凡先生)

點擊下圖逐格睇吳亦凡之前有幾肥，以及佢Fit時嘅靚相：