柾國@BTS防彈少年團遭洩露與女性親暱場面　引戀愛疑雲轟動韓網

韓國男團BTS防彈少年團昨日（16/9）結束悠長假期，7位成員Jin、SUGA、J-hope、RM、Jimin、V、柾國齊齊出發往外地拍攝團體綜藝節目。不過，當晚有網民發布拍到柾國的閉路電視畫面，發現柾國從後抱着一名女子，引發柾國戀愛疑雲。

BTS防彈少年團結束悠長假期，昨日復工拍攝團體綜藝。（Facebook/@BTS）

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有韓國網民在網上發布名為「沒認出防彈的柾國而把他趕走的朋友」的帖文，聲稱朋友在巨濟島開店，而柾國與友人到訪該店舖，卻因沒有帶身份證而被趕走，帖文中還附有柾國從後抱着女子，因而令網民揣測柾國現正熱戀中，「柾國」、「柾國戀愛說」等字眼隨即登上搜尋網站Naver的三甲。

有韓國網民在網上發布名為「沒認出防彈的柾國而把他趕走的朋友」的帖文，發現柾國從後抱着一名女子，引發柾國戀愛疑雲。（Naver畫面）

「柾國」和「柾國戀愛說」登上搜尋網站Naver的三甲。（Naver截圖）

柾國所屬公司Big Hit娛樂否認戀情，指當時柾國與好友到訪巨濟島，相約當地好友吃飯和唱卡拉OK，對於個人生活日常被扭曲和散播表示遺憾。Big Hit娛樂又表明，確認是否有人洩露閉路電視影像或非法攝影後，將會就洩露柾國個人資訊及侵害私生活採取強力的法律措施。