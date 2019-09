《2019香港小姐競選》結果就已經塵埃落定,一班參選港姐亦變成落選港姐。雖然未知她們會否再在螢幕前出現,但在Instgram亦不時會看到她們更新近況,就好似今年的熱門之一楊詠彤(Katy),日前就在IG上分享近照。原來她趁着好天氣去了登高遠足,IG還寫道:「Little hiking time to cleanse the bitter taste of life.(遠足一下去清除生活中的苦味)」還有引來網友留言支持:「越來越有港姐的樣子。」

近排楊詠彤真係多新聞。(IG@katy.wt)