【金宵大廈】陳山聰由細到大都超怕貓：喺街食飯見到會即走

第一次做男主角，陳山聰為感戲監製為幫佢爭取機會外，所以決心克服怕貓的心理障礙。（joelshanchung@IG圖片)

《金宵大廈》劇情引人入勝，開播後引來不少網民討論，而身為要員之一嘅黑貓「靚寶」亦因出色演技，成功俘虜觀眾。不過，同「靚寶」有唔少對手戲嘅陳山聰今早接受商台節目《1圈圈》時，透露當初得知要同黑貓合作時，第一個反應係毛骨悚然。「當初監製同話要同貓做對手戲時，我心諗『唔係嘛』，因為我由細到大都好驚貓，真係好驚好驚，即係如果呢個錄音室有貓的話，我應該唔會入嚟。」

陳山聰表示《金》拍畢大半年都未播出街，曾打底輸數「出唔出街都算」。

對於貓的感覺，陳山聰話由細到大都只係覺得陰濕恐怖，並謂「喺街食飯見到貓會即走」，他透露監製有見及此，特地整定兩隻假貓，但由於有感自己第一次做男主角，加上與「靚寶」太多對手戲，所以開拍前特意克服心理障礙。「叫主人早啲佢入廠，對足一星期，第一次見係驚到叫主人唔好放佢落地，到之後慢慢摸下佢，最後成功抱到。我po相上社交平台時，屋企人問我係未痴咗線，因為佢哋都知我真係好怕貓。」陳山聰笑言拍《金》最大得著是克服了怕貓的心理障礙，「已經唔驚啦，但又未去要養返隻」