周嘉洛生日IG貼拖手相抒發感受　網民紛紛猜測女主角係……

藝人周嘉洛因為在TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演金城安一角而「入屋」深受觀眾喜愛。周一（7日）是他的24歲生日，未知他有什麼慶祝活動，不過他就在生日正日在IG貼上一張一隻手緊握另一隻手的拖手相，令人有想像空間。

周嘉洛貼上這張相，多謝他身邊的人。（Instagram@kalok_）

周嘉洛分享的「拖手相」中，還有他的愛犬「棚棚」攝鏡，他寫上︰「多謝每一位錫我的你，多謝每一位付出的你。」大量粉絲留言祝他生日快樂，而也有不少人留言競猜另一隻手是誰的，有人留言問︰「係咪左手同右手？」﹑「點解我見到一個悲慘故事嘅。」也有不少人問是否在《開心速遞》中，跟他組「安凌（朱凌凌）CP」的好兄弟吳偉豪，搞笑留言︰「祝你同朱ling白頭到老永結同心！千其（祈）唔好俾氹仔乘虛而入呀！」不過有忠實的粉絲就知道他每年的習慣，留言幫他解釋指︰「（係）his mum.（佢媽媽）佢每年生日都會po佢拖住佢媽咪既（嘅）相。」而找回上年他生日的帖文，又確實上年也有跟他的媽媽拍「拖手相」，相當乖仔。不過為什麼網民們這麼多猜測，都沒有人猜會否是女朋友呢？

去年生日，周嘉洛都有貼一張十指緊扣相，寫道︰「一切盡在不言中，我好幸運、好幸福。 多謝媽媽，多謝錫我的你們。」（Instagram@kalok_）

「豹哥」單立文在IG貼上合照，留言寫︰「今日係我哋偉大嘅嘉洛哥生日，無論點都要同佢慶祝一下，祝福你身體健康，幸福平安，活潑跳脫，胃口極佳， hApPyBiRtHdAy」。（Instagram@kalok_）

《開心速遞》拍足兩年幾，劇組演員之間都好好感情，所以一班同劇演員都有為周嘉洛的生日送上祝福，包括鄺潔楹和「池美麗」鍾凱琪等，「豹哥」單立文更在IG貼上合照祝他「身體健康，幸福平安」，果然人緣好好！

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