內地網紅一姐告別直播界　馮提莫：感恩五年和大家成長

有「內地第一網紅」之稱的馮提莫，從2014年開始就在網上從事直播工作，因為外形出眾加上歌聲甜美的關係，吸引不少粉絲支持，使她極快速地在直播圈闖出名聲。沒想到近日她就在微博拋出震撼彈，公開宣布暫停直播工作了，隨即在網上引起熱議。

馮提莫在網紅界非常出名。（馮提莫微博圖片）

現年27歲的馮提莫在直播圈有一席之地，全因為她唱歌非常好聽，每次在直播平台（鬥魚平台）翻唱其他歌手或網絡歌手的歌曲都吸引許多人收聽觀看，至今她在該平台的粉絲人數有超過6千萬人追蹤，令她有「鬥魚一姐」的封號。就連直播影片上傳YouTube播放後她人氣仍然高企，就好似一口氣串燒翻唱《童話》、《痴心絕對》、《孤單北半球》、《遺失的美好》就已經獲得超過300萬人次觀看、《說散就散》超過200萬人次觀看，非常厲害。

然而她原來在今年與鬥魚平台合約到期，需要暫別直播圈，在微博一連上貼6張靚照同大家道別：「2019年9月30日我和鬥魚的直播合約已經圓滿到期。目前和各個平台還在對未來的合作洽談中，所以最近直播需要暫停下，一旦定下來我會馬上通知大家噠。非常感恩過去的五年和平台和大家一同的成長，未來的提莫一定會更加精彩。」

馮提莫直播以唱歌為主。（Youtube截圖）

事實上，因為直播而走紅亦令她成功踏入娛樂圈成為一名歌手，頻頻獲邀出席不同的綜藝節目、歌唱節目甚至於頒獎典禮，亦獲得不少獎項的肯定。就在今年9月她就以歌手身份推出首張同名個人專輯，還舉行了一連串的巡迴簽名會，大家對她的形象已經慢慢從一位直播主轉為歌手了。目前她的微博頭銜亦改為「歌手」，接下來的工作仍然是以簽售會為主，她在微博留言說道：「全國簽售會十月份的城市已經公布啦，等我來喔。」不少粉絲都期待見到她，相約在沈陽、合肥等地見面，可見她的人氣非常高企。

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