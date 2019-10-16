全球最年輕億萬富翁Kylie Jenner公開Office　逾20個區域逐個睇

22歲「全球最年輕億萬富翁」Kylie Jenner今年3月以10億美元（約78.4億港元）身家擠身全球富豪榜第2057位，當初利用網民暗諷自己豐唇手術的流言蜚語，為自己創造商機，在推出首支個人唇膏「Kylie Lip」之後便一發不可收拾，憑藉獨到的生意頭腦，以及巨大的社交媒體影響力，在美妝與護膚事業上闖出一片天。

最近，Kylie在她的YouTube頻道上載了「Office Tour」的短片，親自帶大家遊覽她位於美國洛杉磯的辦公室，向大家詳解各個區域以及每一間房的功能。

整個辦公室都以Kylie最愛的粉紅色為主，一開門映入眼簾的便是霓虹燈組成的「KYLIE」，將成個接待室渲染成粉色，非常夢幻。

Kylie辦公室的接待處已經令人震撼。（視頻截圖）

進入內部之後，是一個無比寬敞的區域，左邊擺滿了Kylie本人以及家人拍攝的雜誌封面，牆上掛的是她為自家化妝品拍攝的宣傳照。

區域中間有一張長凳，以便大家觀賞雜誌。（視頻截圖）

最經典的一角，要數以下這面「Lip Kit」唇膏牆，牆面分為9層，以色階整齊地排列著各色唇膏，Kylie表示想在每一間Pop Up店都裝上一面這樣的牆。另一方面，這也是用產品來創造藝術，同時也為空間增添了色彩。

用唇膏裝飾的牆面，相信是不少女生的夢想。（Instagram@kyliecosmetics）

在Kylie的創意空間中，擺有一張白色大型會議桌，兩邊圍繞的是毛絨椅，予人清新舒適的感覺。Kylie稱這裡是見證奇跡的地方，她會在此開會，決定產品的最終系列，進行產品創意以及產品設計等。

Kylie對自己的化妝品牌充滿激情，希望每個系列對於大家來講都是完美的。（視頻截圖）

在辦公室的另一端，Kylie設有一個公共用餐空間，放有兩張大型長方形餐桌，每張檯可供10人坐，另有三張圓形檯以及粉色梳化，上方的墻面是一面唇彩牆，Kylie將唇彩盒放在畫框內，好似一件件藝術品，整齊地排列在牆上。

Kylie說自己非常愛這面牆，因為這些唇彩代表著她和品牌一路以來的成長，包含了她推出的所有唇彩產品，意義非凡，同時也是利用自己的產品去進行藝術創意。

Kylie希望員工們可以多交流，因此建立了一個公共用餐區域。（視頻截圖）

來到Kylie的私人辦公室，有一張大型的黑色長方形辦公檯，窗邊擺有兩座獎杯，以及一束美國華裔設計師Alexander Wang送給她的「紙幣花」，因為之前Kylie的化妝品推出了一個Money系列，內容是關於回饋社會，進行捐款活動等。而另一邊則擺有一張長形白色梳化、兩張單人梳化椅、茶几以及電視，在電視的一側還有一間臥房，這是Kylie特別為女兒Stormi準備的，裏面有床、桌子、玩具、衣櫃等等一應俱全，單單是辦公室就豪過普通人的家，將一邊湊女一邊工作的生活體現得淋漓盡致。

Kylie的私人辦公室。（視頻截圖）

+ 3 + 2

接下來，Kylie展示了她的「KYLIE SKIN」區域，這裡有一間「KYLIE COMESTICS」Showroom，擺滿各個系列的化妝品，值得一提的是，當中有一個展示唇彩的櫃檯，這是Kylie在美國美妝連鎖店的專櫃，她笑言：「我很羨慕Ulta有這麼好看的展示櫃，但我沒有，所以我就找人做了一個。」有錢就是任性。

Kylie找人做的Ulta商場中的「KYLIE COMESTICS」展示櫃。（視頻截圖）

+ 3 + 2

除了私人辦公室，Kylie還設有一個私人休息室，裏面有一間大型浴室；與休息室相連的，是一件大型試衣室，雖然現在看起來很空曠，不過當Kylie要進行拍攝時，這間房是最迫的，造型師會帶來一大堆衣服、鞋子、首飾等。

Kylie的私人休息室，平時家人亦會在此聚會。（視頻截圖）

此外，在攝影棚的另一邊，有一個小型酒吧，有時可以舉辦酒會。令人格外注意的是，Kylie買了一個香檳自動售賣機，她直言「我看到有人在這裡買過。」

Kylie為員工提供的香檳自動售賣機。（視頻截圖）

如此夢幻又舒適的辦公室，試問誰不想擁有呢？