Justin Bieber被指係燒錢專家　20億身家可以點揈？

Justin Bieber於2007年、13歲出道，小小年紀已經是加拿大著名歌手和音樂人，其世界市場的超高人氣之外，亦為他帶來超巨額的收入，有傳現時只得25歲的他，已經有超過20億港元的身家。

Justin Bieber 9月同Hailey Rhode Bieber結婚。（justinbieber@Instagram）

原來係燒錢專家

正所謂「搵得多、使得多」，最近外地傳媒就指原來Justin Bieber的燒錢能力比他的賺錢能力更高，連新婚太太Hailey Bieber都開始擔心老公揈過龍！據知，Justin最近瘋狂投資房產、名車、珠寶、名牌服裝等，只要睇到喜歡的就會買，更加是「唔貴唔買」，經濟狀況入不敷支，單是近兩年已經被美國傳媒拍攝到他以多輛林寶堅尼、林寶堅尼SUV、Benz等代步，每部都值幾百萬甚至近千萬港元。其實Justin Bieber的豪洗生活態度是眾所周知，除了為結婚豪花900萬美金（約7千萬港元）買下佔地6,100尺的愛巢之外，買車亦完全不手軟，亦有私人飛機代步。多年前更傳出過他在英國開騷時為不想住酒店，而豪花逾100萬租住一座當地大宅作為休息地方。但重點是無論Justin如何豪使豪花，他被外國傳媒拍攝到私下生活時，他依然從容不迫，樂得逍遙似的，似乎對自己的消費力豪不擔心。

豪宅篇：

+ 14 + 13 + 12

靚車篇：

+ 21 + 20 + 19

仲有呢架價值約4.65億港元嘅私人飛機。（視覺中國）