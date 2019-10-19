恬妞回歸台灣拍啃老族趣劇　除《與惡》外今年台劇超多議題級佳作

金馬影后恬妞首度回歸台灣戲劇圈，即將接拍譽為台版《都挺好》的13集電視劇《粉紅色時光》。該劇主要以大齡演員為主，由金鐘獎編劇杜政哲編寫的都市情感劇，探討台灣高齡長照、子女放洋「啃老」、親子疏離話題，也是繼《我們與惡的距離》、《最佳利益》、《俗女養成記》後另一部講述議題為主的台劇。

台劇過去為收視率多以年輕演員為主力，但自內地劇《都挺好》發酵後，台劇也開始探討時下許多社會議題，包括探討失覺失調症的《我們與惡的距離》、社會案件為主的《最佳利益》，都廣獲好評。近期的《俗女養成記》則是以40高齡未婚女的心身靈為主體，發展成一個深度喜劇。

除了《我們與惡的距離》，近年台劇不乏探討時下社會議題的佳作▼

今次金鐘編劇杜政哲則把台灣目前社會長照和子女出國留學和父母疏離「啃老」，用戲劇方式呈現社會貧富差距、經濟危機、全球暖化及媒體霸凌等問題。也是一部真正符合台灣社會的都市情感劇。

《粉紅色時光》將會大量起用資深演員演出，幕後陣容更是網羅不少菁英，除了編劇杜政哲，還包括《16個夏天》、《翻牆的記憶》自製劇頻道總監戴天易及《必勝大丈夫》製作人鄭博元，可謂金獎製作團隊。

除了恬妞，《粉紅色時光》將會大量起用資深演員演出，幕後陣容更是網羅不少菁英，包括金鐘獎編劇杜政哲（右）（視覺中國）

貫穿故事主人翁的母親一角已敲定由金馬影后恬妞飾演，恬妞近年多內地拍戲和在電影中露臉，也是她首度回歸小螢幕，其他主角還包括新生代備受看好的吳念軒、嚴正嵐、陳彥允、方志友等人，預計今年底開拍，明年10月於TVBS播出。

《粉紅色時光》中，貫穿故事主人翁的母親一角已敲定由金馬影后恬妞飾演（視覺中國）

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