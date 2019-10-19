【2分之一強】日籍藝人同台灣網紅拍拖中伏　勇太驗明真身吃一驚

隨著現今社會開放，許多時候單憑長相去判斷一個人的性別其實都有些少困難。就好似在台灣發展多年的日籍藝人勇太，最近獲邀上綜藝節目《2分之一強》大方分享在台灣發展的心酸史，沒想到他曾交往過一位台灣網紅女友，最後竟發現對方是男人，這回事令他大為震驚。而因為他並沒有公開名字的關係，搞到不少網友偵探柯南上身紛紛人肉搜查，聯想到極大可能是「偽娘天后」小A辣。

勇太在節目分享在台心酸史。（勇太Facebook圖片）

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勇太因為擁有高䠷身材壯碩的肌肉，在剛到台灣的時候就被相中當模特兒接了一個工作。當時在工作場所中他認識了一位超漂亮的網紅，令他心動繼而瘋狂追求，最終贏得美人心發展成戀人。但在交往的過程中他就對對方開始懷疑，因為對方一直拒絕與他發生親密關係，這一點令他匪夷所思：「差不多交往三個月之後，我就開始覺得很奇怪，因為她每一次都拒絕跟我那個，但是我很喜歡她所以我就一直等她的答應。後來有一次我帶她一起去朋友的聚餐介紹給大家，我看大家的表情很詭異的感覺，我以為是因為她太漂亮大家嚇到而已，後來我回家之後我的朋友傳訊息跟我說『你是認真的嗎？為什麼帶男孩過來。』那時候我就開始懷疑，好像她長得跟我一樣很高呢。」朋友的說話令他再次極度懷疑。

勇太發現自己的「女友」是男人。（《2分之一強》截圖）

在好奇心的驅使之下勇太為了得到真相終於忍不住出手，發現朋友的說話果然是真的：「有一天我們在家裡休息的時候，因為我懷疑了，我就把他的衣服脫掉，結果那個凸出來的東西，我就再看自己的再看他的。」當下令他大為吃驚原來自己愛上了一個男人。或許因為結下了感情的關係，曾經有一段時間他是對她不能自拔的：「那時候難過的感覺已經超過我生氣的感覺，因為有一段時間我知道他是男生之後，我還是很愛他，我真的那時候很心酸。」這一段在台經歷是他人生心酸事之一。

網友猜測可能是小A辣。（勇太Facebook圖片﹑ala780705@instagram）

正因為勇太沒有公開該網紅的名字，只是講出了「好紅」的關鍵字，廣大的網友就因此非常好奇。根據他的關鍵字「網紅」﹑「漂亮長得高」﹑「性感」去人肉搜查，根據線索，極大可能是「偽娘天后」小A辣。因為小A辣在偽娘界出晒名比女人還女人，而且身材前凸後翹非常性感，一舉一動乍看之下同女人沒有分別。而且小A辣目前是與直男交往中，種種跡象令人聯想勇太口中的網紅就是他，大家紛紛說道：「好像是小X辣」﹑「我也是猜小A辣」等，可想而知小A辣的女人形象已經深入民心了。

小A辣同直男交往。（ala780705@instagram）

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另外，有某些網友亦質疑應該不是小A辣，因為他的身高不是那麼高，而且他從來不掩飾他的男生身份，對這一點是有所保留的。但亦有網友猜測是另一偽娘藝人kiwibaby。