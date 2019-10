【車銀優香港見面會】韓服造型驚喜現身　Do姐鄭裕玲撐場勁畀面

有「臉蛋天才」之稱,因拍攝韓劇《我的ID是江南美人》而爆紅的ASTRO車銀優,今天(19日)在香港舉行他的首個個人見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」。作為是次巡演的首站,吸引了來自世界各地的粉絲入場支持車銀優,就連Do姐鄭裕玲都是座上客。

車銀優穿韓服現身,重演《新入史官丘海昤》中李棽一角。(劉智源攝)

以傳統韓服造型登場的車銀優,以OST《Please Remeber》掀起見面會的序幕,重現韓劇《新入史官丘海昤》中李棽一角,令粉絲非常驚喜。車銀優其後用廣東話說:「大家好,我係車銀優。」與大家打招呼,發音非常標準。第一次以個人身份來港開見面會,他表示沒有ASTRO成員陪伴有點孤單,但同時也特別緊張和興奮,能夠見到香港粉絲覺得十分幸福。每當有粉絲在台下大叫車銀優時,他都會以廣東話「心心」一一回應。

車銀優在遊戲環節中分享自己的理想型。(劉智源攝)

粉絲見面會當然少不了遊戲環節,「挑戰CHApago」中車銀優穿上出道前穿的校服,相信勾起了粉絲不少回憶。遊戲中,車銀優需要重演《新入史官丘海昤》中的經典告白場面。不過講到要一字不漏再讀出台詞,頭腦聰明的車銀優都表示考起他,不停要台下粉絲提水!被問到車銀優的理想型,他當然賣口乖回答「粉絲」,至於年下或年上的女生與標準較接近,車銀優則表示沒有所謂,引來全場的尖叫聲。