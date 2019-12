有人每一天都是一樣地過,有人每天都過得不一樣多姿多彩,但無論如何,大家總會有一些個人的小習慣。馬天佑(Mayao)作為潮流達人,究竟他的一天是怎樣過的呢?早上九點起床後,第一件事是拿起電話,看訊息看IG看Youtube,到午餐的最愛是雞翼雙腸公仔麵。近期勤力操練身形的他,做gym的運動程序又是怎樣呢?最最重要,作為KOL,什麼時候會影美照貼上社交平台「呃like」?直到完成所有工作回家,看Netlix劇《How to Get Away With Murder》。細節中有沒有跟你或我一樣的地方呢?又有沒有一些地方透露他的個性之處呢?立刻點擊影片看看!!



攝影︰梁碧玲

短片︰黎家浩﹑顏漢真

剪接︰周澤朗

