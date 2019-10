【我們與合格的距離】簡淑兒扮馬小玲未算最爆　仲有另一搞笑亮點

See See TVB網劇《我們與合格的距離》有一班年青演員例如梁茵﹑馮奕森﹑區明妙和簡淑兒等等扮演學生,上演一幕幕讀書時的趣事,剛推出的一集就以簡淑兒(Jessica)飾演的神婆簡兒為單元主角。

Jessica大玩Cosplay,扮成經典角色馬小玲。(Youtube影片截圖)

簡兒是一個迷信的女同學,為了求考試過關,求神問卜,先求由「蝦頭」楊詩敏演的「蝦玲玲」(影射堪輿學家麥玲玲)和「蝦蘭姐」(影射羅蘭姐)幫手,希望可以指點一下她關於考試的答案。最後出動到同由蝦頭飾演的「蝦小玲」幫手,簡兒更叫她祖師爺,相信是惡搞亞洲電視的《我和殭屍有個約會》系列中馬小玲(萬綺雯飾)的祖先角色,更加見她在嘴角點上了一粒癦,服飾也十足十劇中的馬家祖先。

除了馬家祖先,蝦頭都有扮麥玲玲和羅蘭姐,當中扮玲玲姐的造型也是非常神似。(Youtube影片截圖)

演員表都好搞笑,例如孫慧雪是「最受男同學男同學歡迎嘅老師」。(Youtube影片截圖)

後來,Jessica更Cosplay經典角色馬小玲,綁上高馬尾,穿了她標誌性的全白服裝——樽領上衣﹑迷你裙和長boots,更唸起她請神龍驅魔的咒語「臨、兵、鬥、者、皆、陣、列、在、前、誅邪」。Jessica一向以甜美形象示人,今次大玩Cosplay,令人有新感覺,網民都留言話︰「簡淑兒,正」。另外,短劇的英語字幕也是一大特色,事關字幕並不是以正確的英文翻譯出來,而是以「港式英語」寫上,例如「未熟㗎喎︰Not cook wor」﹑「我仲有十五分鐘就考完試啦,求下祖師爺你教吓我點樣做啊︰Ma Siu Ling is $12,000(萬綺雯花名). Anyway teach me how to do exam.」非常搞鬼和有親切感。

馬小玲經典全白造型。(網上圖片)

1998年,在亞視電視播出第一輯的《我和殭屍有個約會》,以奇幻和驅魔為題材,講述是殭屍的男主角況天祐(尹天照飾)和驅魔師女主角馬小玲(萬綺雯飾)的故事,其後發展出感情。劇集當年掀起一股追看熱潮,得到很多觀眾的喜愛,及後添食《我和殭屍有個約會II》和《我和殭屍有個約會III之永恆國度》,此劇同時令女主角萬綺雯飾演的馬小玲極深入民心,而且她因劇中的造型是常常穿上短裙捉鬼,大騷長腿,是元祖級的「美腿女神」。

