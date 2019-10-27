【我們與合格的距離】簡淑兒扮馬小玲未算最爆　仲有另一搞笑亮點

See See TVB網劇《我們與合格的距離》有一班年青演員例如梁茵﹑馮奕森﹑區明妙和簡淑兒等等扮演學生，上演一幕幕讀書時的趣事，剛推出的一集就以簡淑兒（Jessica）飾演的神婆簡兒為單元主角。

Jessica大玩Cosplay，扮成經典角色馬小玲。（Youtube影片截圖）

簡兒是一個迷信的女同學，為了求考試過關，求神問卜，先求由「蝦頭」楊詩敏演的「蝦玲玲」（影射堪輿學家麥玲玲）和「蝦蘭姐」（影射羅蘭姐）幫手，希望可以指點一下她關於考試的答案。最後出動到同由蝦頭飾演的「蝦小玲」幫手，簡兒更叫她祖師爺，相信是惡搞亞洲電視的《我和殭屍有個約會》系列中馬小玲（萬綺雯飾）的祖先角色，更加見她在嘴角點上了一粒癦，服飾也十足十劇中的馬家祖先。

除了馬家祖先，蝦頭都有扮麥玲玲和羅蘭姐，當中扮玲玲姐的造型也是非常神似。（Youtube影片截圖）

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演員表都好搞笑，例如孫慧雪是「最受男同學男同學歡迎嘅老師」。（Youtube影片截圖）

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後來，Jessica更Cosplay經典角色馬小玲，綁上高馬尾，穿了她標誌性的全白服裝——樽領上衣﹑迷你裙和長boots，更唸起她請神龍驅魔的咒語「臨、兵、鬥、者、皆、陣、列、在、前、誅邪」。Jessica一向以甜美形象示人，今次大玩Cosplay，令人有新感覺，網民都留言話︰「簡淑兒，正」。另外，短劇的英語字幕也是一大特色，事關字幕並不是以正確的英文翻譯出來，而是以「港式英語」寫上，例如「未熟㗎喎︰Not cook wor」﹑「我仲有十五分鐘就考完試啦，求下祖師爺你教吓我點樣做啊︰Ma Siu Ling is $12,000（萬綺雯花名）. Anyway teach me how to do exam.」非常搞鬼和有親切感。

馬小玲經典全白造型。（網上圖片）

1998年，在亞視電視播出第一輯的《我和殭屍有個約會》，以奇幻和驅魔為題材，講述是殭屍的男主角況天祐（尹天照飾）和驅魔師女主角馬小玲（萬綺雯飾）的故事，其後發展出感情。劇集當年掀起一股追看熱潮，得到很多觀眾的喜愛，及後添食《我和殭屍有個約會II》和《我和殭屍有個約會III之永恆國度》，此劇同時令女主角萬綺雯飾演的馬小玲極深入民心，而且她因劇中的造型是常常穿上短裙捉鬼，大騷長腿，是元祖級的「美腿女神」。

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